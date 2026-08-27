FesticineKids 2026 inicia oficialmente su versión 28 bajo el lema “Donde nacen los sueños”

La magia del cine vuelve a encontrarse con los niños, niñas y jóvenes de Cartagena. FesticineKids, en su versión número 28, inicia oficialmente su edición 2026 bajo el inspirador lema “Donde nacen los sueños”, con una programación diseñada para acercar a las nuevas generaciones al séptimo arte, la creatividad y la cultura cinematográfica.

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Uno de los grandes protagonistas de esta nueva edición es el afiche oficial del festival, seleccionado el pasado sábado 22 de agosto en la ceremonia junto a los juradados; Mauricio Lozano, Yoana Martelo, Grey Henry y el director FesticineKids Gerardo Nieto, realizado por el niño Salvador Buelvas, es una pieza que representa el espíritu soñador, creativo y participativo que caracteriza a FesticineKids y que acompañará la imagen de esta edición número 28.

Del 22 al 27 de septiembre de 2026, Cartagena vivirá una semana dedicada al cine infantil y juvenil, con una programación que incluirá talleres, actividades formativas y proyecciones cinematográficas en las salas de Cine Colombia del Centro Comercial Caribe Plaza.

Además, esta edición contará con la presencia de 15 Jurados Kids, quienes tendrán un papel especial dentro de la experiencia del festival, reafirmando la importancia de escuchar y reconocer la mirada de los niños y jóvenes como protagonistas de la cultura cinematográfica.

Cine gratuito para todos

Como parte de su compromiso con la democratización de la cultura, las proyecciones serán totalmente gratuitas, directamente desde las salas de cine colombia del centro Comercial Caribe plaza, permitiendo que niños, niñas, jóvenes y familias de diferentes comunidades de Cartagena puedan disfrutar del cine y vivir una experiencia cultural de calidad.

Con esta nueva edición, FesticineKids busca continuar sembrando en las nuevas generaciones el amor por el cine, estimulando la imaginación, la creatividad y el pensamiento crítico, mientras se fortalecen los espacios de encuentro alrededor de la cultura.

“Donde nacen los sueños” no es solo el lema de esta versión: es una invitación a creer en la imaginación de los niños, en sus historias y en el poder del cine para transformar miradas y construir nuevos mundos.

¡La invitación se extiende a toda la ciudadanía al FesticineKids 28 “Donde nacen los sueños” Del 22 al 27 de septiembre de 2026 Cartagena de Indias!

Entrada gratuita a las proyecciones en las Salas de Cine Colombia del Centro Comercial de Caribe Plaza”