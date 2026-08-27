Fallecimiento en el CEFE Chapinero: Secretaría de Cultura confirma el hecho y se pronuncia

CEFE de Chapinero. Foto: Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá.

Colombia

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá confirmó el fallecimiento de una persona ocurrido durante la mañana de este jueves, 27 de agosto, en las instalaciones del Centro Felicidad (CEFE) Chapinero.

El hecho se registró hacia las 10 de la mañana, en inmediaciones de la calle 82 con carrera 11, una zona del norte de Bogotá cercana al centro comercial Andino.

¿Qué dijo la Secretaría de Cultura?

Tras ser consultada sobre lo ocurrido, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte lamentó el fallecimiento y aseguró que está atendiendo el caso junto con las autoridades competentes.

En un comunicado, la entidad señaló:

“Las autoridades competentes se encuentran atendiendo la situación y adelantando las actuaciones correspondientes. Desde la Secretaría estamos brindando toda la colaboración requerida y acompañando la atención de las personas que se encontraban en el lugar”.

La Secretaría agregó que, por el momento, no entregará información adicional sobre las circunstancias del hecho.

“Por respeto a la persona fallecida, a su familia y al proceso que adelantan las autoridades, por el momento no entregaremos información adicional sobre las circunstancias del hecho”.