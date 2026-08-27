Casa de Justicia de Neiva recibe denuncias y acerca atención judicial a los barrios

Neiva

La Casa de Justicia de Neiva amplió su oferta de servicios con la recepción de denuncias. La atención se habilitó mediante un trabajo coordinado entre la Alcaldía y la Fiscalía General. La medida pretende facilitar el acceso de los ciudadanos a los mecanismos de justicia. Además, busca acercar la institucionalidad a sectores que requieren este tipo de servicios.

Con esta alternativa, los usuarios podrán presentar sus denuncias sin trasladarse hasta otros puntos. La estrategia también pretende disminuir la congestión en los lugares tradicionales de atención. La Administración Municipal destacó la importancia de fortalecer la coordinación entre las instituciones. El objetivo es brindar respuestas más oportunas frente a situaciones que afectan la convivencia.

Anyi Rivera, Líder del Programa Casa de Justicia, expreso que “la nueva atención representa un beneficio especialmente para nosotros los residentes del sector alejados del sur. Destacamos que el servicio ha permitido reducir tiempos y gastos de transporte. La iniciativa también facilita el acceso a quienes enfrentan dificultades para desplazarse”.

El servicio funciona de lunes a viernes, entre las siete de la mañana y las tres de la tarde. La atención se presta en la Casa de Justicia, ubicada en el barrio Los Parques. Los ciudadanos pueden acudir para recibir orientación y realizar el trámite correspondiente. La sede está ubicada en la calle 2C número 28-14 de la capital huilense.