En San Martín de Loba un hombre fue sorprendido portando un arma de fuego tipo revólver

Los controles contra el porte ilegal de armas siguen dejando resultados en el sur de Bolívar. En esta oportunidad, uniformados de la Policía Nacional capturaron en San Martín de Loba a un hombre conocido con el alias de ‘Poché’, quien llevaba un arma de fuego tipo revólver.

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El procedimiento se produjo durante actividades de vigilancia, registro y control adelantadas por los uniformados en este municipio. Los policías interceptaron al hombre y procedieron a realizarle un registro personal.

Según la información conocida, durante la requisa los uniformados le encontraron un arma de fuego tipo revólver, por lo que inmediatamente procedieron a su captura y a la incautación del arma.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la importancia de estos controles para prevenir hechos que puedan poner en riesgo la tranquilidad de los habitantes.

“Seguimos fortaleciendo los controles en los municipios del departamento para retirar de las calles las armas de fuego ilegales. Cada arma que logramos incautar representa la prevención de posibles hechos que puedan afectar la vida, la integridad y la tranquilidad de nuestras comunidades”, señaló el oficial.

Alias ‘Poché’ fue trasladado hasta las instalaciones policiales y posteriormente dejado a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Las autoridades adelantarán las verificaciones correspondientes al revólver incautado para establecer su procedencia y determinar si estaría relacionado con algún hecho delictivo.

La Policía Nacional reiteró que continuará desplegando acciones operativas y preventivas en San Martín de Loba y demás municipios del sur de Bolívar, con el propósito de sacar de circulación armas ilegales y fortalecer la seguridad ciudadana.