Empeoró el estado de salud del rey Harald V de Noruega, que se encuentra “muy grave”

El rey Harald V de Noruega, de 89 años e ingresado desde hace diez días en el Hospital del Reino de Oslo por una anemia que ha derivado en una infección en la sangre, ha empeorado y se encuentra “muy grave”, informó este jueves la Casa Real.

“El estado de salud de su majestad el Rey es muy grave. Su alteza real el príncipe regente y su majestad la reina suspenden su agenda”, señaló en un comunicado esa institución.

Los príncipes herederos Haakon y Mette-Marit y la reina Sonia se encuentran en el hospital desde alrededor de las 9.15 hora local, según la agencia NTB.

A ellos se sumaron más tarde los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, hijos de los herederos, así como la princesa Astrid, hermana del rey; y Marius Borg Høiby, hijo de una anterior relación de Mette-Marit, informó la televisión pública NRK.

Høiby, que fue condenado en junio a cuatro años de cárcel por dos casos de violación y maltrato a una exnovia, cumple prisión preventiva domiciliaria con una tobillera electrónica, a la espera de un nuevo juicio.

“Me afecta mucho que la salud del rey haya empeorado y que su estado sea muy grave. Tengo a todo el país detrás cuando digo que le envío mis mejores deseos al rey y al resto de la familia real. Estoy confiado en que se le cuidará bien y recibirá un buen tratamiento en el Hospital del Reino”, dijo el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, en un mensaje enviado por correo electrónico a NTB.

La oficina del primer ministro informó de que, finalmente, Støre suspende la visita a Alemania prevista para hoy, que incluía una reunión en Berlín con su homólogo alemán, Friedrich Merz.

El presidente del Parlamento noruego, Masud Gharahkhani, ha suspendido también una visita a Islandia para regresar a Noruega, e igualmente han cancelado un viaje a Corea del Sur los miembros del comité parlamentario de Exteriores y Defensa.

Harald V fue ingresado el pasado día 17 por una acumulación de líquido en el cuerpo tras ser tratado con cortisona por una anemia hemolítica.

La Casa Real informó seis días más tarde de que su situación había empeorado al producirse una infección en la sangre, pero que el monarca había recibido antibióticos, respondido al tratamiento y se encontraba “estable”.

Durante los últimos días, se han sucedido las visitas al hospital de varios miembros de la familia, incluida también la princesa Marta Luisa, primogénita de los reyes.

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El monarca de mayor edad de Europa ha atravesado distintos problemas de salud en los últimos años, con varias hospitalizaciones por infecciones de diverso tipo.

Harald V estuvo de baja varias semanas en febrero y en marzo debido a una infección en una pierna que requirió su ingreso en un hospital en Tenerife (España), donde estaba de vacaciones.

El monarca noruego ya tuvo que ser hospitalizado hace dos años durante sus vacaciones invernales en Malasia por una infección, que obligó a trasladarlo a Noruega en un avión medicalizado y a implantarle un marcapasos.

A Harald V le extirparon un tumor en la vejiga en 2005 y, años después, se le implantó una válvula en el corazón y fue operado también de un ligamento en la rodilla.

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