El primer ministro de Catar visita Irán para abordar la desescalada y reapertura de Ormuz

El primer ministro y titular de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abdulrahmán Al Thani, visita este jueves Irán para abordar con altos cargos de la República Islámica la desescalada con Estados Unidos y la reapertura del estrecho de Ormuz, en medio del estancamiento de las conversaciones para poner fin a la guerra.

El jefe de la diplomacia catarí se reunirá en Teherán “con varios funcionarios iraníes para analizar cómo reducir las tensiones y crear las condiciones propicias para el diálogo”, afirmó el miércoles por la noche el portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, en la red social X.

“La visita se enmarca en la firme postura del Estado de Catar de que la vía diplomática es el mejor medio para resolver las diferencias y promover la seguridad y la estabilidad en la región”, añadió el portavoz.

Asimismo, indicó que las conversaciones también abordarán “la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y la necesidad de que se restablezca el statu quo anterior al 28 de febrero”, fecha en la que estalló la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán que condujo al cierre de esta estratégica vía marítima.

Catar, que ejerce como mediador en diferentes conflictos de Oriente Medio, ha resultado severamente afectado por las repercusiones de la guerra de Irán debido a los ataques de represalia iraníes contra los países árabes aliados de Washington en el golfo Pérsico, que han apuntado contra instalaciones militares estadounidenses e infraestructura energética.

Además, el cierre de Ormuz -por donde antes de la guerra transitaba alrededor de una quinta parte del petróleo mundial- también ha impedido a Doha y a sus vecinos exportar sus recursos naturales, lo que se ha traducido en grandes pérdidas económicas.

Teherán insiste en que no reabrirá la importante vía marítima hasta que Estados Unidos cumpla con los compromisos adquiridos en el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio, y se niega a negociar hasta entonces, al menos en público, con un tono de desafío ante Washington.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el miércoles que no tiene prisa en retomar las conversaciones de paz y aseguró que mantiene “mucha ventaja” sobre la República Islámica, contra la que quiere redoblar la presión mediante la operación Paria económico, que busca sancionar a todo aquel que comercie con Irán.

Estas nuevas acciones, que aún no tienen fecha de aplicación, se unen a un bloqueo naval estadounidense sobre puertos y costas de Irán, que desde el inicio del conflicto interrumpió como represalia el paso por el estratégico estrecho de Ormuz, lo que ha afectado al suministro de crudo mundial y disparado el precio de los hidrocarburos.