Noruega y Suecia destinarán 1,5 millones de dólares a ayudar a Colombia tras el terremoto

Los gobiernos de Noruega y Suecia destinarán 1,5 millones de dólares a ayudar a Colombia a paliar los efectos del grave terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes el país andino.

El Gobierno noruego anunció este viernes que destinará 10 millones de coronas (912.000 euros, 1 millón de dólares) para los afectados por el terremoto.

La contribución noruega irá a ayuda sanitaria de emergencia, al suministro de agua, a medidas para prevenir brotes de enfermedades y a proporcionar alojamiento temporal y ayuda a los hogares, informó en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores.

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La partida procede de los fondos para crisis humanitarias, será distribuida a través de la Cruz Roja y completará la ayuda que Noruega ya proporciona a través de fondos humanitarios internacionales.

“Mucha gente ha perdido la vida en el terremoto, pero si la respuesta no es ágil y efectiva, el desastre se cobrará más vidas en los próximos días y semanas. Por eso es crucial asegurar rápido acceso a agua no contaminada, higiene adecuada y sanidad”, señaló el ministro noruego de Cooperación Internacional, Åsmund Aukrust.

El Gobierno sueco anunció también este viernes 5 millones de coronas suecas (453.000 euros, 522.000 dólares) en ayuda humanitaria a Colombia, que serán canalizados a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

“El terremoto ha provocado un gran sufrimiento humano y ha dejado a muchas personas sin vivienda, seguridad ni acceso a servicios básicos”, señaló en un comunicado el ministro sueco de Cooperación, Benjamin Dousa.

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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes buena parte de Colombia ha dejado 281 muertos, 3.824 heridos y 379 desaparecidos, según el último recuento de las autoridades de ese país sudamericano.

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