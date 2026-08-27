ELAR sigue cruzando fronteras, el diseño hecho en Bolívar llega a México

Tras su reciente llegada a Madrid, España, ELAR, el proyecto de moda de Marca Bolívar, alcanza un nuevo hito internacional, sus prendas ya están disponibles en Colombian Corner, en México.

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Colombian Corner es una multimarca que reúne una cuidada selección de diseñadores y marcas colombianas como Maygel Coronel, Alma Joyería, Hannia Char, Mayorga y Waimari, entre otras, a las que ahora se suma ELAR con piezas que unen diseño contemporáneo, sostenibilidad y técnicas artesanales de Bolívar.

“Ver piezas de moda hechas en Bolívar en España y México nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir trabajando para que el mundo conozca el enorme talento que existe en nuestro departamento”, expresó Angélica Salas, Primera Gestora Social de Bolívar.

Recientemente, una selección de piezas de ELAR llegó a El Quadrado, en Madrid, abriendo un espacio comercial para el proyecto en Europa. Ahora, su presencia en Colombian Corner amplía esta ruta hacia el mercado mexicano, con presencia en Ciudad de México y Los Cabos, Baja California Sur, y representa una oportunidad para acercar el diseño hecho en Bolívar a nuevos públicos.

Las prendas también están disponibles a través de los canales digitales, en instagram de @colombiancorner y @el__quadrado, así como en sus tiendas en línea: www.colombiancorner.mx y www.elquadrado.com

“Lo más importante de estos logros es lo que representan para nuestros artesanos y talleres de confección. En Marca Bolívar hemos venido trabajando en procesos de curaduría, formación y desarrollo de producto para elevar lo que hacemos en el departamento. Ver hoy sus creaciones en Madrid y ahora en México nos confirma que vamos por el camino correcto”, señaló Fara Alies, gerente de Marca Bolívar.

ELAR hace parte de la apuesta de la Gobernación de Bolívar por fortalecer los oficios artesanales y de confección e impulsar la moda como una oportunidad de desarrollo para las comunidades. Actualmente, el proyecto apoya a 74 talleres de confección y unidades artesanales de Cartagena, Mampuján (María La Baja), San Jacinto, Magangué y Mompox, que han participado en procesos de formación, acompañamiento, cocreación, diseño e innovación.

Tras estos nuevos hitos internacionales, ELAR se prepara para presentar su nueva colección, “Canto de Palma”, en el marco de FestiJazz 2026, con una pasarela que tendrá lugar el próximo 5 de septiembre en la Plaza de la Concepción, en Mompox.