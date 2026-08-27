El coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez es el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena

En el marco de un ajuste estructural dentro de la Policía Nacional, el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez fue designado como nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena. La decisión se da bajo las directrices del nuevo director general de la institución, el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, quien asumió el mando con la prioridad de fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública, mejorar la prevención del delito y recuperar la confianza ciudadana en las regiones.

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El nuevo comandante es oriundo de El Espinal (Tolima), administrador policial y especialista en seguridad, con más de 29 años de trayectoria en la institución. En su hoja de vida reposan 69 condecoraciones y 144 felicitaciones tras haber prestado sus servicios en la Dirección de Inteligencia, la Dirección de Protección, en los departamentos de Policía de Bolívar, Meta, Quindío, Boyacá, Cundinamarca, Huila, entre otros, la agregaduría de la Policía en México y la comandancia de la Policía Metropolitana de Pereira en 2025.

El coronel Ruiz Rodríguez llega a liderar la seguridad en Cartagena en medio de una reorganización nacional que abarca unidades clave como Antinarcóticos y Gaula, así como las jefaturas de las principales capitales del país. Su reto en la capital bolivarense será traducir este recorrido profesional y la rotación de mandos en resultados concretos sobre el terreno, articulando esfuerzos con las autoridades locales para combatir el crimen organizado y mejorar la convivencia ciudadana.