El Club Fuerza Elite Cartagena brilló en la 3.ª parada nacional federada de gimnasia artística

Con la participación de 13 gimnastas, entre más de 1.068 deportistas de todo el país, el club representó con orgullo al departamento de Bolívar en este certamen realizado en Ibagué, del 19 al 23 de agosto de 2026.

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Los gimnastas compitieron en los niveles 1 y 3, demostrando talento, disciplina, dedicación y un enorme compromiso con este deporte.

NIVEL 1

Representaron al club:

• Alicia Rangel

• Thaliana Ramírez

• María José Guerrero

• Thaliana García

• Maryangel Gómez

• Ana María Gutiérrez

• Sofía Puello

Resultados destacados:

Thaliana Ramírez conquistó 2 medallas de oro y 1 de plata, demostrando un excelente nivel competitivo.

Alicia Rangel, con tan solo 5 años, tuvo una destacada participación al obtener 1 medalla de oro, 1 de plata y 1 de bronce.

María José Guerrero consiguió 1 medalla de oro y 4 de bronce.

Maryangel Gómez se coronó campeona en salto, alcanzando una extraordinaria nota perfecta de 10.0, además de conquistar una medalla de bronce en suelo.

Ana María Gutiérrez se proclamó campeona en salto.

Sofía Puello obtuvo 2 medallas de bronce.

Thaliana García conquistó 1 medalla de bronce en viga.

NIVEL 3

En este nivel participaron:

• Clarena Casadiego

• Alessia D’Amico

• Jeinny Esteban

• Zoe Hurtado

• Marisha Díaz

• Oriana Velásquez

Nuestras representantes del Nivel 3 también dejaron en alto el nombre de Bolívar y del Club Fuerza Elite Cartagena, demostrando gran evolución y un excelente desempeño competitivo.

Alessia D’Amico: campeona en viga, subcampeona en suelo y en la clasificación general y tercer lugar en barras.

Oriana Velásquez: campeona en suelo y subcampeona en salto, viga y clasificación general individual.

Marisha Díaz: campeona en viga, subcampeona en suelo y tercer lugar en la clasificación general individual.

Jeinny Esteban: subcampeona en suelo y obtuvo 3 medallas de bronce en salto, viga y clasificación general individual.

Zoé Hurtado: subcampeona en suelo y tercer lugar en viga y clasificación general individual.

Clarena Casadiego: tercer lugar en salto y cuarto lugar en la clasificación general individual.

Esta tercera parada nacional refleja el gran crecimiento deportivo, técnico y competitivo de nuestras gimnastas. Cada rutina, cada caída superada y cada logro son el resultado de la disciplina, el esfuerzo y el trabajo en equipo.

La dirección y preparación estuvieron a cargo del entrenador Rodolfo Guerrero, quien acompañó a nuestras deportistas durante este importante reto nacional.

El próximo gran reto será la 4.ª Parada Nacional Federada en Valledupar del 14 al 18 de octubre de 2026.