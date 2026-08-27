Ecopetrol fortalece la gestión del riesgo en Cartagena y busca formar a 500 personas en 2026

Ecopetrol, en alianza con Refinería de Cartagena SAS, el Cuerpo de Bomberos, la Personería Distrital y la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), promueve la cultura de la prevención en la ciudad. A la fecha, 290 cartageneros han participado en jornadas de capacitación sobre emergencias, cambio climático y Fenómeno de El Niño. La meta de esta iniciativa es alcanzar 500 personas formadas antes de finalizar el año.

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En el marco de esta alianza, las entidades desarrollaron cinco ‘Encuentros por la Seguridad 360’ con la asistencia de 150 personas, entre líderes comunitarios, empresarios y autoridades. Estos espacios colaborativos permitieron consolidar protocolos de respuesta rápida y transferir conocimientos sobre la atención de incendios, explosiones y riesgos tecnológicos en infraestructuras críticas como clínicas y hospitales.

“Estos espacios nos permiten integrarnos, llegar a las comunidades y articular esfuerzos con las autoridades. Es la sinergia que siempre hemos buscado entre el Grupo Ecopetrol, Refinería de Cartagena SAS y las autoridades del Distrito de Cartagena”, destacó Alexander Ochoa Orozco, coordinador de Prevención y Control de Emergencias de la Refinería de Cartagena.

El proceso incluye la actualización del Plan de Gestión del Riesgo en la red hospitalaria y jornadas de formación comunitaria en Econova Caribe y Pasacaballos. Las próximas intervenciones se llevarán a cabo en las comunidades de la zona industrial de Mamonal.

Pedagogía comunitaria

De manera complementaria, Ecopetrol y la Fundación GE desarrollan talleres pedagógicos dirigidos a la infancia y juventud. A través de juegos como “Misión Guardianes del Agua” y dinámicas sobre los efectos de las altas temperaturas, más de 140 niños y jóvenes de Pasacaballos han aprendido medidas de adaptación frente a incendios y desabastecimiento de agua.

Estas actividades, realizadas en coordinación con la biblioteca de Pasacaballos dentro de los clubes de lectura que lidera la Compañía, buscan fomentar la lectura, promover una cultura de prevención del riesgo y multiplicar las acciones de cuidado ambiental en el territorio.

Con estas acciones, Ecopetrol reafirma su compromiso con la prevención y la construcción de territorios resilientes en Cartagena, el uso eficiente del agua y la protección ambiental de las comunidades.