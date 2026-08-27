Centro de Oportunidades del Distrito de Cartagena certifica a sus primeros 111 beneficiarios

La Alcaldía de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social (PES) - Pedro Romero, reconoció desde el Centro de Oportunidades el esfuerzo y la perseverancia de 111 personas, entre jóvenes y adultos, que culminaron su proceso en las rutas de Empleabilidad y Emprendimiento.

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Durante el evento se entregaron 42 reconocimientos a quienes completaron los procesos de formación en empleabilidad, enfocados en temas como entrevistas de trabajo, postulación a vacantes, elaboración de hoja de vida y habilidades blandas. Por su parte, 69 emprendedores recibieron formación en presupuesto y costos empresariales.

Este proceso contó con el acompañamiento de aliados clave como la Secretaría de Hacienda, a través de su área de Desarrollo Económico; Secretaría del Interior, a través del Centro Intégrate; Uniminuto, Fondo Nacional de Garantías e IsraAID.

Jorge Redondo, director del PES - Pedro Romero, agradeció a los aliados por sumarse a este propósito conjunto que busca generar oportunidades de empleo y emprendimiento para la comunidad.

“Para nosotros, el Centro de Oportunidades, como estrategia de gobierno de la administración de Dumek Turbay, nace para articular el emprendimiento y la empleabilidad en una sola línea estratégica de pensamiento. Estamos complacidos de poder certificar a este primer grupo, que cuenta con las habilidades y herramientas para fortalecer sus negocios o acceder a mejores oportunidades laborales”.

Luisa contreras, participante de la ruta de Empleabilidad, resaltó: “estoy muy contenta porque el conocimiento adquirido me va a servir de mucho para buscar empleo. Yo también soy emprendedora, tengo una sala de internet y ahora todo lo que aprendí lo voy a replicar con mis clientes, ayudándolos a mejorar su hoja de vida”.

Por su parte, Ismery Vélez, dueña de su negocio Bellas Artes IV, señaló: “Voy para adelante con todos estos conocimientos, los cuales sabía, pero no tenía profundidad. También fue muy importante conocer sobre la empatía con los clientes y a manejar las emociones. Gracias a la Alcaldía por la oportunidad”.

El Centro de Oportunidades, cuyo objetivo es acompañar a la comunidad en el fortalecimiento de sus capacidades y habilidades mediante de tres líneas: empleo, emprendimiento y aceleración, continuará abriendo nuevas formaciones, con el propósito de seguir transformando vidas y contribuyendo al desarrollo económico y social de Cartagena.