Casa Bethania celebra el Día de la Antioqueñidad en el barrio Zamora

Medellín

Los habitantes del barrio Zamora, en Bello, podrán disfrutar este viernes 28 de agosto de una jornada especial para celebrar el Día de la Antioqueñidad en Casa Bethania. La programación se extenderá desde las 9:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche y tendrá diferentes actividades enfocadas en la cultura y las tradiciones antioqueñas.

La celebración busca convertirse en un punto de encuentro para los habitantes del sector, fortaleciendo los lazos comunitarios y promoviendo el orgullo por las raíces y tradiciones de Antioquia desde espacios con música en vivo, juegos, sabores típicos, emprendimientos locales y una viejoteca.

Además de las actividades culturales y recreativas, la jornada pretende impulsar la economía local mediante la promoción de los emprendimientos y negocios que hacen parte de la comunidad de Zamora.

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Unión de la Alcaldía de Bello y la Universidad UNIMINUTO

El evento es posible gracias a la articulación entre los habitantes del sector, la Alcaldía de Bello y la Universidad UNIMINUTO, entidades que invitaron a la ciudadanía a participar de esta celebración y apoyar el talento local.

La actividad se desarrolla en el marco del Día de la Antioqueñidad, una fecha que rinde homenaje a la historia, la cultura y las tradiciones de Antioquia, así como al carácter trabajador y hospitalario de sus habitantes. La invitación está abierta a las familias y residentes de Bello para disfrutar de una jornada de integración, cultura y celebración en Casa Bethania.