Así será el nuevo Recreo Cultural Guayabal junto al aeropuerto Olaya Herrera

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín inició la construcción del Recreo Cultural Guayabal, frente al Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo, en la comuna 15. El nuevo espacio busca ampliar las oportunidades para el arte, la música, la danza y la creación en este sector de la ciudad.

El equipamiento tendrá dos niveles y contará con teatro, laboratorio de producción sonora, estudio de grabación, talleres de música, salones de danza, taller audiovisual, cubículos de ensayo y espacios multipropósito para actividades artísticas y comunitarias.

La obra es el segundo de los cinco Recreos Culturales proyectados por el Distrito que entra en construcción. Según la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU), estará lista a finales del segundo trimestre de 2027.

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Una proyección hacia el 2027

El gerente de la EDU, afirmó: “Estas obras deberán estar listas para finales del segundo trimestre del 2027. Tendremos salón de danza, producción musical, grabación, espacios para toda la comunidad, para que toda nuestra gente disfrute; ubicado ahí, frente a la biblioteca Manuel Mejía Vallejo. Con esto, Medellín le sigue subiendo su nivel, porque la promesa de nuestro alcalde Fico Gutiérrez fue esa, y estamos cumpliendo”.

Estos equipamientos culturales hacen parte de una estrategia que busca descentralizar la oferta cultural, generar nuevos espacios para el desarrollo del talento local y promover escenarios seguros donde la cultura contribuya a fortalecer el tejido social. La inversión del Distrito en los cinco Recreos Culturales es superior a los $162.000 millones.