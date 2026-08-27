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27 ago 2026 Actualizado 20:43

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Cárcel para dos hombres que habrían disparado contra el ocupante de un vehículo en Cartagena

En hechos ocurridos el pasado 18 de agosto en el barrio Los Alpes

Cárcel de Ternera

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Cartagena
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Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar presentó ante un juez de control de garantías a dos hombres presuntamente comprometidos en el homicidio de un hombre, ocurrido el pasado 18 de agosto en el barrio Los Alpes de Cartagena.

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Se trata de Ender Manuel Soto Mejía y Jan Carlos Evila Pérez, de 32 y 30 años, respectivamente, quienes se movilizaban en una motocicleta, desde la cual Soto Mejía, como parrillero, habría disparado en reiteradas ocasiones contra un automotor. Producto del ataque el ocupante del vehículo falleció tres días después debido a las heridas.

Tras cometer el crimen los procesados, al parecer, accionaron sus armas de fuego contra los uniformados de la Policía Nacional que acudieron para atender la emergencia. El cruce de disparos dejó lesionados a los señalados responsables. Sus capturas se materializaron en flagrancia.

En poder de los ahora procesados fue hallada un arma de fuego sin la documentación reglamentaria. La motocicleta en la que se movilizaban tenía identificación falsa.

Por estos hechos los procesados fueron imputados con los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y falsedad marcaria, cargos que ninguno aceptó.

Por petición de la Fiscalía General de la Nación el juez del caso les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

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