Cárcel en María La Baja, Bolívar, a presunto responsable de abusar sexualmente de una menor de edad

Los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre de 31 años, señalado de abusar sexualmente de una joven de 13 años, que residía cerca de su vivienda.

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La decisión judicial se relaciona con hechos ocurridos en noviembre de 2025 cuando el procesado, al parecer, agredió a la menor de edad en una casa del corregimiento de Matuya, jurisdicción del municipio de María La Baja (Bolívar).

La investigación determinó que la niña llegó a dicho lugar para visitar al hijo del señalado agresor quien la habría sometido por la fuerza y accedido carnalmente.

Una vez conocieron el caso familiares de la víctimadenunciaron el hecho ante la Fiscalía, y en cumplimiento de una orden judicial el hombre fue capturado el pasado 12 de agostoen el barrio La Mochina de María La Baja.

Por estoshechos un fiscal de la Seccional Bolívarle imputó el delito de acceso carnal violento agravado, cargo que fue rechazado.