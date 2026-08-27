Capturaron un hombre armado merodeando el cementerio de Arjona en Bolívar

La ofensiva contra la delincuencia no se detiene en Arjona. En medio de los controles que se desarrollan a diferentes horas del día y la noche, uniformados de la Policía Nacional capturaron en la madrugada a un presunto delincuente que portaba un arma de fuego tipo revólver.

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El procedimiento se llevó a cabo en el barrio El Cementerio, donde los policías adelantaban labores de patrullaje, registro y control para prevenir hechos que puedan afectar la seguridad y tranquilidad de los habitantes de este municipio del norte de Bolívar.

Durante la intervención, los uniformados abordaron al hombre y, al practicarle un registro, presuntamente encontraron en su poder el revólver. Ante el hallazgo, fue capturado de inmediato.

Las autoridades buscan establecer la procedencia del arma y determinar si habría sido utilizada en algún hecho delictivo registrado recientemente en Arjona o sectores cercanos.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, aseguró que los operativos continuarán de manera permanente. “No vamos a dar tregua a la delincuencia. Nuestros policías seguirán en las calles de Arjona, de día y de noche, adelantando controles para sacar de circulación las armas de fuego y capturar a quienes pretendan poner en riesgo la tranquilidad de los ciudadanos”.

El capturado y el arma de fuego incautada fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que responda por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la comunidad para que continúe suministrando información que permita anticiparse a hechos delictivos e identificar a personas que porten armas ilegalmente.

Con estos operativos, la Policía mantiene cerrando espacios a la delincuencia en Arjona y fortalece la presencia institucional en barrios y sectores priorizados, especialmente durante las horas de la noche y la madrugada.