Capturan a sujeto y aprehenden a menor con arma de fuego en el barrio Villa Carmen

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego y el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron capturar a un sujeto y aprehender a un adolescente, quienes tenían en su poder un arma de fuego.

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El operativo se llevó a cabo en la avenida Kennedy, donde las patrullas de vigilancia interceptaron a los dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y que, al parecer, pretendían cometer un hurto en el barrio Villa Carmen. Durante el procedimiento, los uniformados les hallaron en su poder un arma de fuego tipo revólver y cinco cartuchos.

Por estos hechos fue capturado un sujeto conocido como ‘Migue’, de 20 años, y aprehendido un adolescente de 16 años, quienes se movilizaban en una motocicleta, la cual también fue incautada.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, estas personas, al parecer, pretendían cometer un hurto en el sector, por lo que la intervención policial permitió prevenir una posible afectación a la convivencia y la seguridad ciudadana.

El capturado, el aprehendido y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a la espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena destaca esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego, en la que han sido capturadas 548 personas e incautadas 468 armas de fuego ilegales.

“La rápida reacción de nuestros uniformados permitió neutralizar una posible acción delictiva y sacar de circulación un arma de fuego ilegal. Seguiremos intensificando los planes de control y prevención para proteger la vida, la convivencia y la seguridad de todos los cartageneros”, afirmó el coronel Carlos Esteban Blanco, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena.