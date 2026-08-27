Capturan a presunto microtraficante con marihuana en Arjona

Un nuevo golpe contra el presunto expendio de drogas se registró en Arjona. Esta vez, investigadores de la SIJIN llegaron hasta el barrio La María, donde capturaron en flagrancia a un hombre de 26 años que, según las autoridades, estaría dedicado a la comercialización de estupefacientes en ese sector.

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El procedimiento fue realizado por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal del Departamento de Policía Bolívar, quienes venían adelantando labores investigativas y de verificación para identificar posibles puntos de venta de sustancias ilícitas.

Durante la intervención, los policías encontraron en poder del sospechoso 85 dosis de marihuana tipo cannabis, que, de acuerdo con el reporte oficial, estaba dosificada y presuntamente lista para su comercialización.

Las investigaciones preliminares señalan que el capturado estaría dedicado al expendio de estupefacientes en el barrio La María, razón por la cual las autoridades continúan recopilando información para establecer si estaría relacionado con otros hechos similares en el municipio.

Al verificar sus antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), los investigadores establecieron que el hombre registra tres anotaciones judiciales: dos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y una por receptación.

“Seguimos concentrando nuestras capacidades investigativas y operativas en identificar y afectar los puntos de expendio que generan inseguridad y afectan especialmente a nuestros jóvenes. La información de la comunidad continúa siendo fundamental para combatir el tráfico local de estupefacientes”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

El capturado y la sustancia incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Ahora será un juez de la República quien, durante las audiencias correspondientes, defina la situación judicial del hombre capturado.