Capturan a alias ‘Gabo’ con material de guerra en San Juan Nepomuceno

Capturado con munición y un proveedor. // Policía de Bolívar

Un operativo de la Policía Nacional terminó con la captura de alias ‘Gabo’, de 44 años, luego de que investigadores de la SIJIN adelantaran una diligencia de allanamiento y registro en la zona urbana de San Juan Nepomuceno, Bolívar.

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Según el reporte policial, durante el procedimiento los uniformados encontraron un proveedor metálico calibre 9 milímetros, con capacidad para siete cartuchos, y seis cartuchos del mismo calibre.

El hallazgo llevó a que alias ‘Gabo’ fuera capturado en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, municiones y/o accesorios.

Pero detrás del procedimiento hay una línea investigativa que ahora buscan fortalecer las autoridades. De acuerdo con la información recopilada por la Policía, el hombre presuntamente estaría dedicado al almacenamiento de material de guerra, especialmente municiones, para su posterior comercialización.

Los investigadores buscan establecer cuál sería el origen de estos elementos y a quiénes presuntamente estarían destinados.

“Cada arma o munición que logramos sacar de circulación representa una reducción del riesgo para nuestras comunidades. Continuaremos fortaleciendo las labores de inteligencia e investigación criminal para identificar a quienes almacenan o comercializan ilegalmente estos elementos”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Alias ‘Gabo’, junto con el proveedor y los seis cartuchos incautados, fue dejado a disposición de la Fiscalía 11 Seccional de El Carmen de Bolívar.

Será la autoridad judicial competente la encargada de definir su situación jurídica mientras avanzan las investigaciones para determinar si existen otras personas relacionadas con la presunta comercialización ilegal de municiones.