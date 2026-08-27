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27 ago 2026 Actualizado 14:31

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Bioger promueve educación ambiental entre jóvenes de Pasacaballos durante Feria Universitaria

La empresa participó en la tercera edición de esta iniciativa, desarrollando una experiencia pedagógica y lúdica enfocada en la correcta separación de residuos y el fortalecimiento de la cultura ambiental

Bioger

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En el marco de la Tercera Feria Universitaria “La Educación es el Puente”, realizada el pasado jueves 20 de agosto, Bioger S.A.S. E.S.P. – Parque Ambiental participó en este espacio de encuentro, aprendizaje y participación dirigido a jóvenes del corregimiento de Pasacaballos.

Durante la jornada, la empresa desarrolló una actividad pedagógica y lúdica a través de su ruleta de clasificación de residuos sólidos, una herramienta diseñada para enseñar de manera dinámica y participativa aspectos relacionados con la gestión adecuada de los residuos.

A través de esta experiencia, los jóvenes fortalecieron sus conocimientos sobre la correcta separación de los residuos, el significado de los colores de los recipientes y los materiales que deben disponerse en cada uno. Asimismo, reflexionaron sobre la importancia de incorporar hábitos responsables para el cuidado y protección del entorno.

La participación de Bioger también permitió acercar a los jóvenes al Parque Ambiental, compartiendo información sobre la labor que desarrolla la empresa, su función dentro de la gestión de residuos y las acciones que adelanta en favor del cuidado ambiental y el fortalecimiento de las comunidades.

Este tipo de espacios representan una oportunidad para que la educación ambiental trascienda los escenarios tradicionales y se convierta en una experiencia cercana, participativa y significativa para las nuevas generaciones. Para Bioger, educar es también una forma de generar transformación, promoviendo conocimientos que puedan convertirse en acciones concretas para proteger el planeta.

La empresa agradeció a la Fundación Madre Herlinda Moisés por la invitación y por propiciar escenarios de articulación y aprendizaje que contribuyen al desarrollo integral de los jóvenes y al fortalecimiento de una ciudadanía más consciente de su responsabilidad con el medio ambiente.

Con iniciativas como esta, Bioger reafirma su compromiso con la educación ambiental y con el desarrollo de acciones de gestión social que contribuyan a construir comunidades más informadas, participativas y comprometidas con el cuidado de su entorno.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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