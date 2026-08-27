Bioger promueve educación ambiental entre jóvenes de Pasacaballos durante Feria Universitaria

En el marco de la Tercera Feria Universitaria “La Educación es el Puente”, realizada el pasado jueves 20 de agosto, Bioger S.A.S. E.S.P. – Parque Ambiental participó en este espacio de encuentro, aprendizaje y participación dirigido a jóvenes del corregimiento de Pasacaballos.

Durante la jornada, la empresa desarrolló una actividad pedagógica y lúdica a través de su ruleta de clasificación de residuos sólidos, una herramienta diseñada para enseñar de manera dinámica y participativa aspectos relacionados con la gestión adecuada de los residuos.

A través de esta experiencia, los jóvenes fortalecieron sus conocimientos sobre la correcta separación de los residuos, el significado de los colores de los recipientes y los materiales que deben disponerse en cada uno. Asimismo, reflexionaron sobre la importancia de incorporar hábitos responsables para el cuidado y protección del entorno.

La participación de Bioger también permitió acercar a los jóvenes al Parque Ambiental, compartiendo información sobre la labor que desarrolla la empresa, su función dentro de la gestión de residuos y las acciones que adelanta en favor del cuidado ambiental y el fortalecimiento de las comunidades.

Este tipo de espacios representan una oportunidad para que la educación ambiental trascienda los escenarios tradicionales y se convierta en una experiencia cercana, participativa y significativa para las nuevas generaciones. Para Bioger, educar es también una forma de generar transformación, promoviendo conocimientos que puedan convertirse en acciones concretas para proteger el planeta.

La empresa agradeció a la Fundación Madre Herlinda Moisés por la invitación y por propiciar escenarios de articulación y aprendizaje que contribuyen al desarrollo integral de los jóvenes y al fortalecimiento de una ciudadanía más consciente de su responsabilidad con el medio ambiente.

Con iniciativas como esta, Bioger reafirma su compromiso con la educación ambiental y con el desarrollo de acciones de gestión social que contribuyan a construir comunidades más informadas, participativas y comprometidas con el cuidado de su entorno.