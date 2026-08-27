Bancamía ganó el Premio Florángela Gómez de Asobancaria por el Bono Amazonía

Bancamía, entidad de la Fundación Microfinanzas BBVA, recibió el Premio Florángela Gómez otorgado por Asobancaria en la categoría de Finanzas Sostenibles. Este galardón destaca la estructuración y ejecución del Bono Amazonía, una iniciativa que busca fortalecer el financiamiento a micro y pequeñas empresas en la Región Amazónica, ampliar el acceso a servicios financieros, impulsar la bioeconomía y proteger la selva tropical colombiana a través de la inclusión y salud financiera.

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El instrumento financiero emitido por Bancamía, por un monto de $80.000 millones, y suscrito en su totalidad por BID Invest, articula el crédito verde y productivo, seguros paramétricos que protegen a los emprendedores frente a eventos climáticos y la educación que busca mejorar la salud financiera. Además, BID Invest brindará asistencia técnica para desarrollar estrategias que promuevan el acceso equitativo a servicios financieros y el empoderamiento económico de las mujeres y de pueblos indígenas en la región.

Durante el primer semestre de su implementación, la entidad reportó la movilización de más de $32.000 millones en desembolsos, orientados a comunidades vulnerables en los 11 departamentos que integran el bioma amazónico. El reporte de resultados del instrumento financiera señala que el 72% de los microempresarios que han accedido a estos recursos se encuentran en condición de vulnerabilidad económica y el 57% son mujeres.

“Este reconocimiento ratifica que el modelo de las microfinanzas sostenibles tiene la capacidad de integrar buenas prácticas globales en instrumentos financieros innovadores para demostrar que la inclusión financiera, la productividad y la conservación ambiental son objetivos complementarios. Trabajar con iniciativas como el Bono Amazonía nos permite impulsar el desarrollo en regiones que requieren alternativas productivas y sostenibles para su progreso, demostrando que este territorio es un activo invertible de alto impacto y rentable que muchos actores podemos apoyar”, afirmó Viviana Araque Mendoza, presidenta ejecutiva de Bancamía.”, afirmó Viviana Araque Mendoza, presidenta ejecutiva de Bancamía.

Este Bono Amazonía marca un hito al ser el primero de su tipo en Colombia y en el mundo, emitido por una entidad privada, diseñado específicamente para canalizar financiamiento sostenible hacia la Amazonía. Se trata de un instrumento pionero que integra de manera estructurada los componentes verdes y sociales, abordando los desafíos y oportunidades de una región con una riqueza ambiental única y una profunda diversidad cultural, pero también con rezagos estructurales en materia de desarrollo y acceso a servicios.

El uso de los fondos se determina en cuatro ejes temáticos: 1. Empleo, educación, salud y derechos humanos, 2. Ciudades sostenibles, infraestructura y conectividad, 3. Bioeconomía y economía creativa y 4. Agricultura y ganadería sostenibles, sumado a prácticas bajas en carbono. Esto incluye, entre otros temas: gestión sostenible del agua, transporte sostenible, transición y eficiencia energética, bioeconomía y economía circular.