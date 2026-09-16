El Pacífico se toma Bogotá: El Petronio Álvarez llega a la Feria del Hogar 2026 en Corferias

Colombia

Los saberes, la gastronomía y el diseño del Pacífico colombiano se trasladan a Bogotá. Hasta el 20 de septiembre, la Feria del Hogar en Corferias abrirá sus puertas para recibir la riqueza cultural del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez.

Esta iniciativa es resultado de una articulación entre la Alcaldía de Cali, la Secretaría de Cultura de Cali, la Cámara de Comercio de Cali y el Festival Petronio Álvarez, con el respaldo de la Alcaldía de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá y Corferias.

Una vitrina de tradición y cultura en Corferias

Los visitantes que asistan al Pabellón 8, nivel 2 de Corferias, tendrán la oportunidad de sumergirse en la identidad del Pacífico. Este espacio contará con la participacion de más de 140 portadores de tradición, artesanía, diseñadores y emprendedores. Entre la oferta disponible se encontrarán propuestas relacionadas con moda afro, artesanías, mecatos y bebidas ancestrales, y podrán conocer diferentes expresiones culturales del Pacífico y acercarse a quienes mantienen vivos los conocimientos, oficios y tradiciones.

Reactivación tras el terremoto 7,4 del 10 de agosto

La llegada de actores culturales a Bogotá se da tras la suspensión de la edición 2026 del Festival Petronio Álvarez, tras el terremoto de magnitud 7,4 el pasado 10 de agosto de 2026.

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Andrés López Valderrama, presidente ejecutivo de Corferias, señaló que este pabellón funciona como un homenaje y un apoyo directo para las familias y productores cuyos meses de trabajo se vieron afectados por el sismo. “Recibir al Petronio Álvarez en la Feria del Hogar es abrir una vitrina para que el talento, la tradición y la fuerza económica del Pacífico lleguen a nuevos públicos. Detrás de cada portador de tradición, de cada emprendedor y de cada producto, hay familias, oficios, saberes heredados y meses de trabajo que se vieron afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto”.

“Este pabellón es, ante todo, un homenaje a quienes mantienen viva la cultura del Pacífico y una manera concreta de acompañarlos en un momento en el que necesitan respaldo, visibilidad y oportunidades para vender, crecer y salir adelante”, añadió López.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, señaló que este pabellón funciona como un apoyo directo para las familias y productores cuyos meses de trabajo se vieron afectados por el sismo.

“Hoy tenemos una tarea enorme: seguir unidos y apoyar a quienes lo perdieron todo. En este momento tan difícil, hemos visto a un país entero unido para ayudar a las regiones afectadas a levantarse, y agradezco de corazón esa solidaridad. También queremos que esa unión se traduzca en oportunidades: por eso llevamos el Petronio a Corferias, en Bogotá, para que más colombianos conozcan el talento, los saberes y la riqueza del Pacífico de la mano de nuestros portadores de tradición, y en Cali tendremos nuestro Petronio conmemorativo”, expresó el alcalde Eder, asegurando que “Cali somos todos”.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio la bienvenida a los participantes y extendió una invitación a los ciudadanos para apoyar la oferta cultural del Pacífico, destacando que esta es una nueva oportunidad para demostrar la solidaridad de la capital con Cali y los damnificados por el terremoto: “Bienvenidos a Bogotá, su casa. Queremos que todos sepan que acá será el Petronio y que esta es una oportunidad para acceder a la oferta cultural y gastronómica del Pacífico en Bogotá, y que también es una oportunidad de demostrar, otra vez, la solidaridad que tiene Bogotá con Cali, con el Pacífico y con los afectados por el terremoto”.

Para Corferias, abrir este espacio dentro de la feria hace parte de su propósito de generar escenarios de encuentro entre territorios, comunidades y visitantes.