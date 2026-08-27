Aseguran a presunto integrante del Clan del Golfo por múltiples crímenes en Cartagena

Por petición de una fiscal especializada, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Francisco Javier Álvarez Julio, alias Gordo Javier, quien haría parte de la subestructura Nicolás Antonio Durango Reyes del Clan del Golfo.

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Según la investigación, el procesado, de 44 años, estaría comprometido en múltiples acciones criminales contra residentes de Cartagena y su área metropolitana. El material probatorio señala a alias Gordo Javier como la persona que, bajo el rol de marcador, habría participado en la comisión de homicidios selectivos ocurridos producto de disputas por rutas y control de territorio para el comercio local de estupefacientes en la capital bolivarense y los municipios aledaños.

Indagaciones preliminares señalan a Álvarez Julio como la persona que comandaba las actividades de comercio ilegal de estupefacientes en esta parte del país, y quien conseguía armas de fuego para incurrir en acciones delictivas.

La fiscal de la Seccional Bolívar imputó al ‘Gordo Javier’ los delitos de concierto para delinquir, homicidio, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas. Además de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Ninguno de los cargos fue aceptado.