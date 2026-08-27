Alcalde Dumek Turbay invita a gobernantes del Caribe a construir una agenda regional

Un llamado a aprovechar el momento histórico que vive el Caribe colombiano para construir, por primera vez, una verdadera agenda regional hizo el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay, durante su participación en el foro “Una Nueva Era para el Caribe Colombiano”, organizado por la Casa Editorial El Tiempo, en el Palacio de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, en Barranquilla.

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Ante líderes y representantes de distintos sectores de la región, como Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba; y Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, el mandatario de Cartagena sostuvo que el Caribe no puede dejar pasar la oportunidad de convertir el actual escenario político en una plataforma para impulsar proyectos estratégicos que transformen la calidad de vida de sus habitantes.

“Ahora o nunca. Si desde el liderazgo político y público del Caribe no somos capaces de definir una agenda de desarrollo importante, no volveremos a tener otra oportunidad como la que nos presenta el actual gobierno nacional”, afirmó el alcalde Turbay.

Para el mandatario de Cartagena, durante décadas el Caribe reclamó mayor atención y prioridad por parte del Gobierno Nacional, cuestionando lo que denominó un “centralismo extremo”. Hoy, dijo, la región enfrenta un escenario diferente y debe asumir la responsabilidad de definir hacia dónde quiere avanzar.

“Nosotros habíamos pedido atención y prioridades y hoy tenemos un presidente gobernando desde el Caribe, y era lo que tanto habíamos pedido”, señaló.

Energía, una deuda histórica con el Caribe

Uno de los principales puntos de la agenda regional planteada por el alcalde fue el servicio de energía y, especialmente, el costo que representa para las familias y empresas del Caribe.

Turbay cuestionó que durante más de dos décadas se haya aplazado una solución definitiva a una problemática que, a su juicio, no puede seguir siendo postergada con simples cambios de operadores.

“No podemos entender el aplazamiento de la decisión final durante más de 20 años. Solamente han cambiado operadores, pero no ha cambiado nada”, manifestó el alcalde Dumek Turbay.

En ese sentido, planteó que de cara al 2030, el Caribe debe lograr que la discusión energética se traduzca en resultados concretos para la ciudadanía y que la favorabilidad del servicio para la gente sea una realidad.

Cartagena, una ciudad que piensa en grande

En su intervención, el alcalde Dumek Turbay también puso a Cartagena en el centro de esa conversación regional y destacó las condiciones excepcionales que tiene la ciudad para convertirse en uno de los grandes referentes turísticos y económicos de América Latina.

Recordó que Cartagena cuenta con activos únicos: su historia, su bahía, sus islas, su ubicación estratégica y su cercanía con mercados internacionales, al encontrarse a aproximadamente dos horas de Miami y cinco horas de Nueva York.

“Cartagena es una ciudad que todo el mundo quiere, es portentosa y tiene ventajas enormes”, expresó.

Sin embargo, reconoció que históricamente la ciudad tuvo dificultades para convertir esas ventajas en un verdadero proyecto colectivo de ciudad.

“Frente a la acción política fracasó antes, no pudo construir un proyecto de ciudad”, afirmó.

Según el alcalde Dumek Turbay, uno de los propósitos de su administración ha sido precisamente recuperar la personalidad de Cartagena y el orgullo cartagenero, al tiempo que se reconocen las deficiencias que aún existen para alcanzar el sueño de ciudad que tienen sus habitantes.