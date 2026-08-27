Aeropuerto Rafael Núñez suma nuevas rutas y frecuencias para temporada de vacaciones en Cartagena

Cartagena se proyecta cada vez más como un destino predilecto para miles de turistas en el mundo, principalmente, en el marco de la temporada de vacaciones de fin de año que inicia en noviembre y va hasta enero de 2027.

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Bajo dicha visión, el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez viene trabajando de la mano de distintas aerolíneas para abrir nuevas rutas, desde y hacia Cartagena, así como también, para contar con más frecuencias en las rutas ya existentes.

“Nos estamos preparando para tener una temporada de fin de año muy movida. Nuestro propósito desde el Aeropuerto y OINAC, es brindarle a todos los viajeros una experiencia fluida, sencilla y a la altura de sus expectativas”, indicó, Shirley Orrego, gerente de Asuntos Corporativos y Comerciales.

En términos de nuevas rutas que llegarán al Aeropuerto de la ciudad y despegarán desde la ciudad, destacan las conexiones de:

● United Airlines a Washington y Houston a partir del 17 de diciembre de 2026, los martes, jueves, sábados y domingos, durante la temporada de invierno.

● Frontier Airlines a Orlando a partir del 19 de diciembre de 2026, con una frecuencia semanal los sábados.

● NEOS Air a Milán a partir del 05 de diciembre de 2026, con una frecuencia semanal los viernes.

● Edelweiss Air a Zurich a partir del 25 de octubre de 2026, con una frecuencia de dos veces por semana, los miércoles y domingos.

● Air Canada a Toronto y Montreal, a partir del 17 de noviembre de 2026, con una frecuencia de tres veces por semana, los martes, sábados y domingos.

● Aerolíneas Argentinas, a partir del 01 de enero de 2027, con cinco frecuencias a la semana los lunes, jueves, viernes, sábados y domingos

● W2Fly a Madrid, con una frecuencia semanal los días viernes.

En lo que respecta a los vuelos desde Cartagena hacia otros destinos se tiene prevista la apertura de rutas hacia Argentina, Nueva York y Santiago de Chile.