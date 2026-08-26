Voluntarios de Patrimonio Cultural de Bogotá viajaron a zonas afectadas por el terremoto

27 voluntarias y voluntarios, entre profesionales y técnicos del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) llegaron a los municipios de Quimbaya (Quindío), y El Cairo (Valle del Cauca), afectados por el sismo del pasado 10 de agosto de 2026 , con el propósito de ayudar en la recuperación del patrimonio cultural afectado y a la estructuración de proyectos que permitan avanzar hacia su reconstrucción.

En esos dos territorios, de los más afectados por el terremoto de magnitud 7.4, los voluntarios realizarán conceptos técnicos, evaluaciones, levantamientos, planos, estudios, asesoría jurídica y formulación de proyectos de restauración.

“El objetivo es que estos proyectos queden técnicamente estructurados y listos para que en la siguiente etapa de la reconstrucción del patrimonio puedan acceder a fuentes de financiación de entidades públicas y privadas, ONG y organismos nacionales e internacionales dispuestos a apoyar la reconstrucción, y así avanzar lo antes posible en la recuperación del patrimonio cultural afectado”, señaló Diego Parra, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

El primer grupo de voluntarios se desplazó desde este lunes 24 de agosto de Bogotá a Quimbaya, donde permanecerá hasta el sábado 30 de agosto, concentrando su trabajo en varios inmuebles afectados. La siguiente jornada se está articulando con la alcaldía municipal, las entidades territoriales y de acuerdo con las condiciones de la emergencia.

“Sabemos que hasta este momento la prioridad absoluta ha sido salvar vidas, atender la emergencia y acompañar a las comunidades afectadas. Pero una vez superada esta primera etapa, será necesario comenzar el proceso de recuperación y reconstrucción. Por eso queremos estar allí desde el primer momento, poniendo nuestro conocimiento al servicio de los territorios y trabajando de la mano con las comunidades para recuperar el patrimonio que hace parte de su historia y de su identidad”, agregó el director.

El trabajo se desarrolla de manera articulada con las alcaldías, las gobernaciones, el Ministerio de Cultura, las entidades del Distrito y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.