Visa y TransCaribe habilitan los pagos abiertos en el sistema de transporte masivo de Cartagena

Visa (NYSE: V) y la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, a través de TransCaribe, anunciaron la incorporación del estándar Mobility & Transport Transactions (MTT) al sistema integrado de transporte masivo (SITM) de Cartagena, una solución que permitirá a los usuarios pagar sus viajes acercando directamente al validador de los buses y estaciones de TransCaribe sus credenciales Visa sin contacto, así como sus credenciales digitales Visa almacenadas en celulares, relojes inteligentes y otros dispositivos con tecnología NFC.

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A diferencia de los modelos tradicionales de transporte en los que el pasajero depende de una tarjeta específica del operador, los pagos abiertos permiten utilizar las tarjetas que las personas ya emplean en su vida cotidiana. Así, el transporte se convierte en una extensión natural del ecosistema de pagos digitales, reduciendo tiempo al momento de ingresar al sistema y mejorando la experiencia de viaje.

La implementación en Cartagena se suma a una tendencia que crece en los sistemas de transporte a nivel global. Los pagos abiertos ya no son una visión de futuro, son una realidad que está transformando la movilidad en el mundo. Visa Urban Mobility ha acompañado más de 1.000 proyectos de movilidad a nivel global y más de 100 en América Latina y el Caribe, y los pagos sin contacto han facilitado más de 2.000 millones de viajes en sistemas de transporte público, reduciendo casi a la mitad los tiempos asociados con el acceso.

“2026 es el año de la modernización de Transcaribe. Es un año que su historia llena de dificultades llega a su fin. Es un antes y un después, en cuanto a la calidad y dignidad que le brindamos al usuario. No solo son más buses nuevos que mejorarán su experiencia a bordo, sino que ahora también la posibilidad de costear su transporte de una forma ágil, moderna y cómoda. Ya era hora de estar a la altura de los tiempos”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

En Colombia, más del 93% de las transacciones presenciales ya se realizan mediante pagos sin contacto, una de las tasas más altas de América Latina y el Caribe. Esa familiaridad con los pagos digitales crea las condiciones para extender esa misma experiencia al transporte público, y confirma que el país está preparado para dar el siguiente paso.

“La implementación de los pagos abiertos es otro avance más del proceso de transformación y modernización de TransCaribe, liderado por nuestro alcalde Dumek Turbay. Ya vamos a poner en funcionamiento los primeros vehículos de la nueva flota de última tecnología, y ahora también podemos contar esta buena noticia, que permitirá que el sistema sea mucho más accesible a cualquier persona, pues ya no será necesario contar con una tarjeta de usuario. Esto favorecerá, por ejemplo, a los miles de turistas y visitantes que recibe la ciudad de Cartagena, pues podrán salir del aeropuerto y con las mismas tarjetas que utilizan en su día a día, subirse a los buses de TransCaribe”, explicó Ercilia Barrios Flórez, gerente de TransCaribe.

La experiencia internacional confirma los beneficios de este tipo de implementación. Según datos del Visa Economic Empowerment Institute , más del 80% de las agencias de transporte que adoptaron pagos abiertos registraron un aumento en la demanda, y en los sistemas más maduros el número de usuarios creció hasta un 10%. Desde la perspectiva de los pasajeros, el 57% consideró que el viaje era más rápido con pagos abiertos y el 49% valoró la posibilidad de no depender del efectivo.

De acuerdo con Adriana Cárdenas, Gerente General de Visa Colombia, “los pagos digitales son un habilitador de la innovación en las ciudades y una pieza clave para construir sociedades del futuro, mucho más conectadas y centradas en las personas. Durante tres meses los pagos serán exclusivos Visa, pero sabemos que la llegada de los pagos abiertos a Transcaribe refleja el rumbo que queremos seguir impulsando para la movilidad en Colombia, y su amplificación a todo el ecosistema de pagos significa ampliar las posibilidades de acceso y brindar los beneficios a más cartageneros y visitantes de la ciudad”.

Más allá de simplificar el pago del transporte masivo, este modelo conecta la movilidad con la evolución del ecosistema de pagos digitales, al permitir que una misma credencial se use para transportarse, comprar en comercios físicos y realizar pagos digitales. La adopción de pagos abiertos no implica eliminar el efectivo ni dejar atrás a quienes aún dependen de este medio, el modelo puede convivir con otras alternativas. La digitalización del transporte público no solo moderniza la movilidad, sino que crea un impacto en cadena que promueve la inclusión financiera y digital, fortalece el comercio local y contribuye al desarrollo de ciudades más conectadas, innovadoras e inclusivas.

Con la incorporación de MTT, Transcaribe avanza hacia una nueva generación de experiencias de movilidad en Colombia, en las que el pago se integra de manera más sencilla al desplazamiento diario a través de medios que ya forman parte de la vida cotidiana. Esto se traduce en una experiencia de pago más simple y sin fricciones para el usuario, sin necesidad de recargas ni tarjetas adicionales. En Cartagena, una ciudad con alto flujo de visitantes, esta innovación también facilita la movilidad de los turistas y contribuye a una ciudad más accesible y conectada, tanto para quienes viven en ella como para quienes la visitan.

Visa continuará trabajando junto con gobiernos, operadores de transporte, entidades financieras y aliados tecnológicos para impulsar ecosistemas de movilidad más eficientes, inclusivos y conectados, en los que los pagos digitales contribuyan a mejorar la experiencia de los ciudadanos y ampliar su participación en la economía digital.