Teatro Adolfo Mejía presenta su temporada 2026 con una agenda diversa y abierta a nuevos públicos

El Teatro Adolfo Mejía (TAM), escenario patrimonial administrado por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), presenta la programación de la Temporada TAM 2026, una apuesta que amplía las posibilidades de acceso de artistas, colectivos y proyectos culturales a este emblemático espacio de la ciudad.

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La programación está integrada por los ganadores de la Convocatoria Pública Temporada TAM 2026, proceso que permitió seleccionar propuestas de diferentes disciplinas y lenguajes artísticos para hacer parte de la agenda del teatro durante el segundo semestre del año.

La temporada contempla propuestas de música, teatro, danza y circo, además de la activación de la Galería Museo del TAM con exposiciones de artes plásticas. De esta manera, el teatro fortalece su papel como escenario para la circulación artística, la formación de públicos, la mediación cultural y el aprovechamiento del patrimonio.

“Queremos que nuestros artistas encuentren en el TAM una plataforma para mostrar sus creaciones y que la ciudadanía tenga cada vez más oportunidades de encontrarse con diferentes expresiones culturales. La programación también nos permite avanzar en nuevas líneas como la mediación, la formación, la circulación de las artes plásticas y el turismo cultural, fortaleciendo la relación entre patrimonio, cultura y ciudadanía”, afirmó Shirley Tuñón Vásquez, directora del IPCC.

Programación democrática

Una de las novedades de la Temporada TAM 2026 es la creación del primer Comité de Programación del Teatro Adolfo Mejía, concebido como un mecanismo para fortalecer la transparencia, la participación y la democratización del acceso a este escenario.

El comité contó con la participación de delegados del IPCC, del Consejo Nacional de las Artes (CNA) y del equipo técnico y escenográfico del teatro, integrando diferentes perspectivas y experiencias relacionadas con la creación y gestión de agendas culturales sostenibles.

Entre los principales aspectos a destacar de esta temporada se encuentra el fortalecimiento de una red de aliados y empresas privadas para apoyar la ejecución técnica de los proyectos en escena; la gestión democrática de la programación; la incorporación de nuevas líneas de ejecución como mediación y turismo cultural, formación, circulación y Galería Museo; y la gestión integral del espacio cultural, orientada a potenciar la productividad de las industrias creativas.

Las propuestas seleccionadas contemplan diferentes modalidades de acceso, entre ellas entrada libre, aporte voluntario y boletería, de acuerdo con las características de cada espectáculo.

Agenda completa

Agosto

Domingo 30 de agosto

Coro Aviva Gospel

Obra: Áfrika

4:30 p.m.

Recital de música góspel inspirado en los sonidos de la madre África.

Franja familiar

Boletería – Taquilla física

Septiembre

2 de septiembre: pre inauguración

Presentaciones: 25 y 26 de septiembre

Festival Voces del Jazz

Circulación de artistas internacionales del jazz y el latinjazz del Caribe de primer nivel, este año en su versión XVII el festival estará en alianza con la Red Nacional de Teatros

Franja adultos

Boletería directa en plataforma del festival.

Sábado 12 de septiembre

Ruleli Corporación

Las Mujeres Del Maíz- obra de teatro comunitario

5:00 p.m.

Un grupo de mujeres se convierte en el corazón que mantiene viva la tradición del

maíz, símbolo de vida, identidad y esperanza.

Franja familiar

Aporte Voluntario

Jueves 17 de septiembre

Charly Quintana – Yurak

7:00 p.m.

Lanzamiento del proyecto musical de Charly Quintana.

Franja adultos

Entrada libre

Sábado 19 de septiembre

Obra: Un Sol Amarillo

Director:Yasser Ballestas

6:00 p.m.

Puesta en escena basada en la obra homónima del dramaturgo y director argentino César Brie.

Franja adultos

Boletería – Tuboleta.com

Octubre

Viernes 9 al sábado 11 de octubre

Festival internacional de guitarras

Propuesta de circulación internacional con 10 años de trayectoria, enfocada en los sonidos de la guitarra clásica y los aportes de los sonidos del mundo.

Franja adultos

Boletería – Tuboleta.com

Martes 13 de octubre

Centro Cultural Jóvenes Para Jóvenes

Obra: La Cumbia De Delia

4:30 p.m.

Obra original del Ensamble Artístico CCJJ que explora la figura de Delia Zapata Olivella desde la simbología de la cumbia, la memoria ancestral y la historia de los pueblos afrodescendientes.

Franja familiar

Entrada libre

Sábado 24 de octubre

3 Cuerdas Band

Entre Cuerdas - Concierto

8:00 p.m.

Concierto que celebra el cruce entre Cartagena, el Caribe y el mundo a través de grandes éxitos reinterpretados con ritmos del Caribe.

Franja adultos

Boletería – Tuboleta.com

Jueves 29 de octubre

Caza Teatro (Paz, arte y cultura)

Obra: De la risa al llanto

6:30 p.m.

“De la risa al llanto” es un espectáculo escénico minimalista que habla sobre la instrumentalización

de la mujer como objeto dentro de dinámicas sociales, económicas y afectivas.

Franja adultos

Boletería directamente con Caza Teatro

Viernes 23 de Octubre

Vlacho en América

Concierto

7.00 p.m.

Concierto que exalta las sonoridades propias de la Cartagena popular y el universo de la música del Caribe y sus polifonías.

Franja adultos

Boletas en tuboleta.com

Noviembre

Jueves 19 de noviembre

Circo Caribe

Obra: La Niña Emilia

7:00 p.m.

Obra original de circo contemporáneo que cuenta la vida y el legado de Juana Emilia Herrera, La Niña Emilia.

Franja adultos

Entrada por definir

Domingo 29 de noviembre

Gala Voice De Mare

Dirige: Fernando Carrillo.

7:00 p.m.

Concierto concebido como un recorrido por los distintos territorios que han construido la identidad musical del Coro de Cámara Voci del Mare.

Franja adultos.

Boletería – Tuboleta.com

Diciembre

Jueves 12 de diciembre

Apsara

Obra: El Viaje Del Loco

Director: José Gregorio García Silgado

7:00 p.m.

Obra de danza contemporánea inspirada en los 22 arcanos mayores del tarot como metáfora del recorrido vital y del proceso de transformación del ser humano.

Franja adultos

Boletería – Página web APSARA

Martes 15 de diciembre

Kymbalá

Obra: Llamaradas

7:00 p.m.

Propuesta dancística contemporánea y experimental que narra, desde el lenguaje del cuerpo, los procesos históricos de los pueblos Caribe, la diáspora africana y el crisol de culturas.

Franja adultos

Boletería – Tuboleta.com

Ciclo de exposiciones galería en el Museo TAM

Octubre

Harold Fuentes – Acoralados

Exposición colectiva de arte plástico que invita al espectador a reflexionar sobre la relación entre el ser humano, la naturaleza y la memoria de los ecosistemas marinos.

Entrada libre.

Mes completo

Entrada libre.

Noviembre

Vanessa Periñán – Origen

Exposición que propone una lectura contemporánea de la historia de Cartagena a través del patrimonio arquitectónico, la memoria afrodescendiente e indígena, la espiritualidad, los paisajes y la vida cotidiana.

Mes completo

Entrada libre.

La Temporada TAM 2026 reafirma así el compromiso del Teatro Adolfo Mejía y del IPCC con una programación cultural diversa, participativa y sostenible, que fortalece la circulación de artistas, dinamiza las industrias creativas y convierte el patrimonio en un espacio vivo para el encuentro entre la ciudadanía, los creadores y los visitantes de Cartagena.