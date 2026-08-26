Teatro Adolfo Mejía presenta su temporada 2026 con una agenda diversa y abierta a nuevos públicos
Los ganadores de la Convocatoria Pública Temporada TAM 2026 llegan al escenario patrimonial con música, teatro, danza, circo y nuevas propuestas para los cartageneros
El Teatro Adolfo Mejía (TAM), escenario patrimonial administrado por el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), presenta la programación de la Temporada TAM 2026, una apuesta que amplía las posibilidades de acceso de artistas, colectivos y proyectos culturales a este emblemático espacio de la ciudad.
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La programación está integrada por los ganadores de la Convocatoria Pública Temporada TAM 2026, proceso que permitió seleccionar propuestas de diferentes disciplinas y lenguajes artísticos para hacer parte de la agenda del teatro durante el segundo semestre del año.
La temporada contempla propuestas de música, teatro, danza y circo, además de la activación de la Galería Museo del TAM con exposiciones de artes plásticas. De esta manera, el teatro fortalece su papel como escenario para la circulación artística, la formación de públicos, la mediación cultural y el aprovechamiento del patrimonio.
“Queremos que nuestros artistas encuentren en el TAM una plataforma para mostrar sus creaciones y que la ciudadanía tenga cada vez más oportunidades de encontrarse con diferentes expresiones culturales. La programación también nos permite avanzar en nuevas líneas como la mediación, la formación, la circulación de las artes plásticas y el turismo cultural, fortaleciendo la relación entre patrimonio, cultura y ciudadanía”, afirmó Shirley Tuñón Vásquez, directora del IPCC.
Programación democrática
Una de las novedades de la Temporada TAM 2026 es la creación del primer Comité de Programación del Teatro Adolfo Mejía, concebido como un mecanismo para fortalecer la transparencia, la participación y la democratización del acceso a este escenario.
El comité contó con la participación de delegados del IPCC, del Consejo Nacional de las Artes (CNA) y del equipo técnico y escenográfico del teatro, integrando diferentes perspectivas y experiencias relacionadas con la creación y gestión de agendas culturales sostenibles.
Entre los principales aspectos a destacar de esta temporada se encuentra el fortalecimiento de una red de aliados y empresas privadas para apoyar la ejecución técnica de los proyectos en escena; la gestión democrática de la programación; la incorporación de nuevas líneas de ejecución como mediación y turismo cultural, formación, circulación y Galería Museo; y la gestión integral del espacio cultural, orientada a potenciar la productividad de las industrias creativas.
Las propuestas seleccionadas contemplan diferentes modalidades de acceso, entre ellas entrada libre, aporte voluntario y boletería, de acuerdo con las características de cada espectáculo.
Agenda completa
Agosto
Domingo 30 de agosto
Coro Aviva Gospel
Obra: Áfrika
4:30 p.m.
Recital de música góspel inspirado en los sonidos de la madre África.
Franja familiar
Boletería – Taquilla física
Septiembre
2 de septiembre: pre inauguración
Presentaciones: 25 y 26 de septiembre
Festival Voces del Jazz
Circulación de artistas internacionales del jazz y el latinjazz del Caribe de primer nivel, este año en su versión XVII el festival estará en alianza con la Red Nacional de Teatros
Franja adultos
Boletería directa en plataforma del festival.
Sábado 12 de septiembre
Ruleli Corporación
Las Mujeres Del Maíz- obra de teatro comunitario
5:00 p.m.
Un grupo de mujeres se convierte en el corazón que mantiene viva la tradición del
maíz, símbolo de vida, identidad y esperanza.
Franja familiar
Aporte Voluntario
Jueves 17 de septiembre
Charly Quintana – Yurak
7:00 p.m.
Lanzamiento del proyecto musical de Charly Quintana.
Franja adultos
Entrada libre
Sábado 19 de septiembre
Obra: Un Sol Amarillo
Director:Yasser Ballestas
6:00 p.m.
Puesta en escena basada en la obra homónima del dramaturgo y director argentino César Brie.
Franja adultos
Boletería – Tuboleta.com
Octubre
Viernes 9 al sábado 11 de octubre
Festival internacional de guitarras
Propuesta de circulación internacional con 10 años de trayectoria, enfocada en los sonidos de la guitarra clásica y los aportes de los sonidos del mundo.
Franja adultos
Boletería – Tuboleta.com
Martes 13 de octubre
Centro Cultural Jóvenes Para Jóvenes
Obra: La Cumbia De Delia
4:30 p.m.
Obra original del Ensamble Artístico CCJJ que explora la figura de Delia Zapata Olivella desde la simbología de la cumbia, la memoria ancestral y la historia de los pueblos afrodescendientes.
Franja familiar
Entrada libre
Sábado 24 de octubre
3 Cuerdas Band
Entre Cuerdas - Concierto
8:00 p.m.
Concierto que celebra el cruce entre Cartagena, el Caribe y el mundo a través de grandes éxitos reinterpretados con ritmos del Caribe.
Franja adultos
Boletería – Tuboleta.com
Jueves 29 de octubre
Caza Teatro (Paz, arte y cultura)
Obra: De la risa al llanto
6:30 p.m.
“De la risa al llanto” es un espectáculo escénico minimalista que habla sobre la instrumentalización
de la mujer como objeto dentro de dinámicas sociales, económicas y afectivas.
Franja adultos
Boletería directamente con Caza Teatro
Viernes 23 de Octubre
Vlacho en América
Concierto
7.00 p.m.
Concierto que exalta las sonoridades propias de la Cartagena popular y el universo de la música del Caribe y sus polifonías.
Franja adultos
Boletas en tuboleta.com
Noviembre
Jueves 19 de noviembre
Circo Caribe
Obra: La Niña Emilia
7:00 p.m.
Obra original de circo contemporáneo que cuenta la vida y el legado de Juana Emilia Herrera, La Niña Emilia.
Franja adultos
Entrada por definir
Domingo 29 de noviembre
Gala Voice De Mare
Dirige: Fernando Carrillo.
7:00 p.m.
Concierto concebido como un recorrido por los distintos territorios que han construido la identidad musical del Coro de Cámara Voci del Mare.
Franja adultos.
Boletería – Tuboleta.com
Diciembre
Jueves 12 de diciembre
Apsara
Obra: El Viaje Del Loco
Director: José Gregorio García Silgado
7:00 p.m.
Obra de danza contemporánea inspirada en los 22 arcanos mayores del tarot como metáfora del recorrido vital y del proceso de transformación del ser humano.
Franja adultos
Boletería – Página web APSARA
Martes 15 de diciembre
Kymbalá
Obra: Llamaradas
7:00 p.m.
Propuesta dancística contemporánea y experimental que narra, desde el lenguaje del cuerpo, los procesos históricos de los pueblos Caribe, la diáspora africana y el crisol de culturas.
Franja adultos
Boletería – Tuboleta.com
Ciclo de exposiciones galería en el Museo TAM
Octubre
Harold Fuentes – Acoralados
Exposición colectiva de arte plástico que invita al espectador a reflexionar sobre la relación entre el ser humano, la naturaleza y la memoria de los ecosistemas marinos.
Entrada libre.
Mes completo
Entrada libre.
Noviembre
Vanessa Periñán – Origen
Exposición que propone una lectura contemporánea de la historia de Cartagena a través del patrimonio arquitectónico, la memoria afrodescendiente e indígena, la espiritualidad, los paisajes y la vida cotidiana.
Mes completo
Entrada libre.
La Temporada TAM 2026 reafirma así el compromiso del Teatro Adolfo Mejía y del IPCC con una programación cultural diversa, participativa y sostenible, que fortalece la circulación de artistas, dinamiza las industrias creativas y convierte el patrimonio en un espacio vivo para el encuentro entre la ciudadanía, los creadores y los visitantes de Cartagena.