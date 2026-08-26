Procuraduría urge atención en salud para internos de la Cárcel de Ternera por brotes de tuberculosis

El órgano de control requirió a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios adelantar las gestiones necesarias para garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad

Ante los constantes brotes de tuberculosis y otras enfermedades respiratorias que azotan a los reclusos de la Cárcel de Ternera, en Cartagena, la Procuraduría General de la Nación exhortó a las autoridades competentes a garantizar atención prioritaria a la población privada de la libertad.

En el marco preventivo, el ente de control realizó mesas de trabajo, visitas y requerimientos de información para verificar las acciones implementadas frente a la situación epidemiológica del establecimiento carcelario.

Como resultado de estas actuaciones, el Ministerio Público instó al Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) a continuar las labores de inspección, vigilancia, control, asistencia técnica y seguimiento para la prevención de la tuberculosis y demás enfermedades.

Asimismo, la Procuraduría Regional de Instrucción de Bolívar instó al Fondo de Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad, a la Unión Temporal Norsalud PPL y a Vivir IPS a garantizar la presencia de personal médico y a que se cumpla con pruebas complementarias, exámenes, evaluaciones y diagnósticos para los internos, asegurando el reporte de casos en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública.