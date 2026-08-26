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26 ago 2026 Actualizado 09:41

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Procuraduría urge atención en salud para internos de la Cárcel de Ternera por brotes de tuberculosis

El órgano de control requirió a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios adelantar las gestiones necesarias para garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad

El órgano de control requirió a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios adelantar las gestiones necesarias para garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad

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El órgano de control requirió a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios adelantar las gestiones necesarias para garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad
Cartagena
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Ante los constantes brotes de tuberculosis y otras enfermedades respiratorias que azotan a los reclusos de la Cárcel de Ternera, en Cartagena, la Procuraduría General de la Nación exhortó a las autoridades competentes a garantizar atención prioritaria a la población privada de la libertad.

En el marco preventivo, el ente de control realizó mesas de trabajo, visitas y requerimientos de información para verificar las acciones implementadas frente a la situación epidemiológica del establecimiento carcelario.

Como resultado de estas actuaciones, el Ministerio Público instó al Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) a continuar las labores de inspección, vigilancia, control, asistencia técnica y seguimiento para la prevención de la tuberculosis y demás enfermedades.

Asimismo, la Procuraduría Regional de Instrucción de Bolívar instó al Fondo de Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad, a la Unión Temporal Norsalud PPL y a Vivir IPS a garantizar la presencia de personal médico y a que se cumpla con pruebas complementarias, exámenes, evaluaciones y diagnósticos para los internos, asegurando el reporte de casos en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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