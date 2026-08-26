Mompox se alista para vivir la edición 2026 de FestiJazz con una amplia agenda cultural

Mompox se prepara para celebrar la edición 2026 de FestiJazz, una agenda que durante cinco días vestirá de música, arte y tradición las calles, plazas e iglesias de este Distrito Especial. Del martes 1 al sábado 5 de septiembre, propios y visitantes podrán disfrutar de una oferta integral que trasciende los escenarios musicales para abarcar gastronomía, formación académica, cine y literatura.

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El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, confirmó además que esta versión del festival tendrá un importante sentido social y humano, al integrar una campaña de solidaridad para recolectar donaciones en beneficio de las comunidades colombianas afectadas por el reciente terremoto.

Actividades previas al inicio oficial

Las jornadas de formación itinerante Bolívar LATE, impulsadas por Icultur, arrancarán el martes 1 de septiembre con talleres de danza y música en Hatillo de Loba, de 2:00 p. m. a 4:00 p. m. La programación pedagógica continuará el miércoles 2 de septiembre en San Fernando desde las 9:00 a. m. y en Margarita a partir de las 2:00 p. m.

Para cerrar la antesala, la plaza de San Francisco en Mompox proyectará la película Paddington en Perú a las 7:00 p. m., en una alianza con el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI).

Programación central en Mompox

Jueves 3 de septiembre

8:00 a. m. - 7:00 p. m.: Apertura del Campamento de Jazz de Mompox en el Claustro San Agustín.

Apertura del Campamento de Jazz de Mompox en el Claustro San Agustín. 9:00 a. m. - 5:00 p. m.: Exposición Los colores del jazz en el Claustro de San Carlos.

Exposición en el Claustro de San Carlos. 10:00 a. m. y 2:00 p. m.: Talleres de lectura con La Carreta Literaria en la Biblioteca Pública Municipal Pedro Salcedo del Villar.

Talleres de lectura con La Carreta Literaria en la Biblioteca Pública Municipal Pedro Salcedo del Villar. 1:00 p. m. - 6:00 p. m.: Apertura de Casa Marca Bolívar en Casa Alhambra (Callejón de la Municipalidad).

Apertura de Casa Marca Bolívar en Casa Alhambra (Callejón de la Municipalidad). 3:00 p. m. - 8:00 p. m.: Feria Artesanal y Gastronómica en la Albarrada de la plaza de Santa Bárbara.

Feria Artesanal y Gastronómica en la Albarrada de la plaza de Santa Bárbara. 4:00 p. m.: Desfile cultural y folclórico Río de Gente , en homenaje a Gilberto Márquez, desde la Bomba Gilmar hasta la plaza de Santa Bárbara.

Desfile cultural y folclórico , en homenaje a Gilberto Márquez, desde la Bomba Gilmar hasta la plaza de Santa Bárbara. 6:30 p. m.: Concierto didáctico Jazz al descubierto con maestros de EMMAT (Berklee Global Partner) en el Claustro San Agustín.

Concierto didáctico con maestros de EMMAT (Berklee Global Partner) en el Claustro San Agustín. 7:00 p. m.: Concierto inaugural en el Parque del Jazz.

Viernes 4 de septiembre

Durante el día: Intervenciones de Street Jazz en calles y plazas de la ciudad.

Intervenciones de en calles y plazas de la ciudad. 8:00 a. m. - 8:00 p. m.: Segunda versión del Festival del Frito Momposino en la Albarrada de los Portales de la Marquesa.

Segunda versión del Festival del Frito Momposino en la Albarrada de los Portales de la Marquesa. 2:00 p. m.: Promoción de lectura con La Carreta Literaria en la Biblioteca Rural Itinerante del corregimiento de Tierra Firme.

Promoción de lectura con La Carreta Literaria en la Biblioteca Rural Itinerante del corregimiento de Tierra Firme. 4:00 p. m.: Concierto UNIBAC al Parque en la plaza de Santa Bárbara.

Concierto en la plaza de Santa Bárbara. 6:00 p. m.: Presentación de los Animeros de la Corporación Cultural Atabaques en la plaza de Santa Bárbara.

Presentación de los Animeros de la Corporación Cultural Atabaques en la plaza de Santa Bárbara. 6:30 p. m.: Concierto didáctico Jazz al descubierto en el salón principal del Claustro San Agustín.

Concierto didáctico en el salón principal del Claustro San Agustín. 7:00 p. m.: Gran concierto en el Parque del Jazz.

Sábado 5 de septiembre

10:00 a. m. y 11:00 a. m.: Presentaciones del Concierto Gospel UNIBAC en la iglesia de Santa Bárbara.

Presentaciones del Concierto Gospel UNIBAC en la iglesia de Santa Bárbara. 2:00 p. m.: Lanzamiento del mural de UNIBAC en la sede de la Universidad de Cartagena (Calle de atrás) y taller de La Carreta Literaria en el barrio Primero de Mayo.

Lanzamiento del mural de UNIBAC en la sede de la Universidad de Cartagena (Calle de atrás) y taller de La Carreta Literaria en el barrio Primero de Mayo. 4:00 p. m.: Presentación de UNIBAC al Parque en la plaza de Santa Bárbara.

Presentación de en la plaza de Santa Bárbara. 6:00 p. m.: Desfile Marca Bolívar: Pasarela Elar y Colección Canto de Palma en la plaza de la Concepción.

Desfile en la plaza de la Concepción. 6:30 p. m.: Concierto de cierre del Campamento de Jazz en el Claustro San Agustín.

Concierto de cierre del Campamento de Jazz en el Claustro San Agustín. 7:00 p. m.: Concierto de clausura en el Parque del Jazz.

La organización del evento confirmó que la nómina oficial de artistas locales, nacionales e internacionales de países como Francia e Italia se anunciará formalmente en los próximos días.