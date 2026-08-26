Llegan las XII Clínicas Instrumentales de Unibac

La Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (Unibac) anuncia el lanzamiento y apertura de inscripciones a las XII Clínicas Instrumentales de Unibac, que se celebrarán en Cartagena de Indias del 5 al 9 de octubre de 2026.

Las Clínicas Instrumentales de Unibac se han consolidado como piedra angular de la excelencia académica del programa de Música del Conservatorio Adolfo Mejía Navarro. Desde su origen en 2014, el evento ha promovido la actualización pedagógica, la innovación interpretativa y la cooperación académica internacional. A lo largo de sus once versiones anteriores, ha contado con la participación de más de 240 maestros de 25 países y beneficiado a más de 4.000 estudiantes e intérpretes de Colombia y el extranjero.

El impacto de su versión anterior (XI Clínicas Instrumentales y IV Clínicas Kids en 2025) revalidó su trascendencia social e institucional, con 437 músicos y universitarios participantes activos, 433 niños beneficiados directos en semilleros, la asistencia de músicos procedentes de 15 departamentos del país y una audiencia de más de 2.100 espectadores en 13 conciertos públicos.