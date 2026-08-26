“La Contraloría habló durante los cuatro años, que no haya sido escuchada es otra cosa”: contralor

Durante la rendición de cuentas de su periodo como Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez dijo que lograron bastantes resultados, pese a que durante los últimos cuatro años, la entidad emitiera alertas que en algunas ocasiones, no fueron escuchadas.

El jefe del ente de control explicó que por ejemplo, en el país hasta ahora se empieza a ver seriamente la posibilidad de un apagón, algo que la Contraloría ya había advertido,

“El primer organismo que habló frente al tema del apagón fue la Contraloría General. Nosotros siempre advertimos, aquí se va a venir un apagón, aquí se va a venir un apagón, hay dificultades. Esas mesas que están haciendo (…)ahora sobre el tema de los recursos que se deben desembolsar”, mencionó.

En ese mismo sentido explicó que intentaron hacer reuniones para alertar sobre esta situación, pero no obtuvieron respuesta, por lo que ahora se vendrán unas sanciones por hacer caso omiso a estas advertencias.

“¿Cuántas reuniones hicimos, para solicitarle al gobierno ese tema? Lo hicimos en varias oportunidades, lamentablemente no se dio, con la unidad de gestión del riesgo, etcétera. Advertimos, pero pues si no son escuchadas las advertencias, créanme que las sanciones sí las van a venir viendo de manera gradual”, puntualizó.

En ese mismo sentido, el contralor expuso las cifras del balance de su gestión en su periodo durante los últimos cuatro años, el ente de control logró recuperar $22,7 billones durante los últimos 4 años.

A través de procesos de resarcimiento al patrimonio público, el órgano de control logró la recuperación de $4,41 billones, superando la meta de $1 billón que había sido fijada por la entidad. De estos, $3,74 fueron por recaudo de cobro coactivo, es decir dinero que se recoge una vez se fallan los procesos de responsabilidad fiscal e inicia el proceso de cobro.

El Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, destacó que se logró la recuperación de $9,6 billones a través de la estrategia Salvando Obras, además dio apertura a 5.315 procesos de responsabilidad fiscal en cuantía de $21.72 billones y profirió 1.090 fallos con responsabilidad fiscal por $3.37 billones.

Finalmente, durante el cuatrienio, la Contraloría General emitió 46 advertencias por $38,1 billones que evidencian, desde el rigor técnico y con el apego total a la misionalidad de la entidad, los riesgos fiscales. El órgano de control advirtió frente a situaciones en las que evidenció riesgos sobre el adecuado manejo del patrimonio público, con el fin de evitar que el daño ocurra.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: