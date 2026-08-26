Gamanuclear pide licencia ‘express’ para reactivar atención a pacientes con cáncer tras terremoto

ACTUALIDAD

Tras el terremoto de magnitud 7,4 que afectó varias regiones del país el pasado 10 de agosto, los servicios de medicina nuclear de Gamanuclear en el Eje Cafetero permanecen suspendidos debido a los daños registrados en sus instalaciones.

Antonio Carmona, director médico de Gamma Nuclear, explicó en diálogo con Caracol Radio que la entidad cuenta con cuatro laboratorios y una radiofarmacia en la región, pero actualmente todos están fuera de operación.

Uno de los establecimientos sufrió un colapso total y en esa misma estructura funcionaba la radiofarmacia, donde se preparan medicamentos con material radioactivo para tratamientos contra el cáncer.

“En este momento no estamos haciendo ni seguimiento ni tratamientos de los pacientes de cáncer y de enfermedades catastróficas con radioisótopos en el Eje Cafetero”, señaló Carmona en diálogo con Caracol Radio.

De acuerdo con el director médico, la suspensión de estos servicios afecta diariamente a unas 150 personas, principalmente pacientes que requieren seguimiento y tratamiento para diferentes tipos de cáncer.

Piden al INVIMA y al Servicio Geológico acelerar los procesos de autorización

El director de Gamanuclear explicó en Caracol Radio que para que estos laboratorios puedan funcionar se requieren licencias del Servicio Geológico Colombiano, el Invima y las secretarías de salud que pueden tardar aproximadamente un año.

Sin embargo, tras la emergencia, el laboratorio asegura que ya trabaja en el traslado de la operación a una nueva sede y que cuenta con un espacio para poner nuevamente en funcionamiento la radiofarmacia.

Por esta razón, la entidad hizo un llamado al Gobierno para que se establezca un mecanismo de autorización rápida que permita reactivar los servicios.

“Lo único que nosotros queremos es que nos permitan hacer una licencia express”, afirmó Carmona.

El director médico aseguró que no están solicitando recursos económicos, sino que las autoridades puedan realizar las inspecciones y trámites necesarios con prioridad, teniendo en cuenta que se trata de servicios destinados a pacientes con cáncer y enfermedades catastróficas.

“Necesitamos que rápidamente nos permitan volver a trabajar, o sea, que nos habiliten las licencias rápidamente, porque esto, nadie tiene la culpa de esto, ni los pacientes ni nadie, se perjudican los pacientes”, manifestó.

Gamanuclear indicó que ya prepara la documentación requerida para presentarla ante el Servicio Geológico Colombiano y el Invima. La expectativa es que, una vez se realicen las verificaciones correspondientes, puedan recibir las autorizaciones para retomar la atención.

Carmona insistió en que la prioridad es restablecer los servicios lo antes posible, debido a que la interrupción afecta tanto el seguimiento de pacientes como tratamientos que requieren radioisótopos por ejemplo en el cáncer de tiroides, próstata y otros tumores.