Integración Social rechaza protestas que afectaron salida de niños en jardín de Los Mártires

Colombia

La Secretaría Distrital de Integración Social rechazó las protestas registradas en inmediaciones del jardín infantil Jorge Bejarano, que afectaron la movilidad en la Avenida NQS y, según la entidad, dificultaron la salida normal y segura de los niños que permanecían en la institución.

“Bogotá respeta y reconoce el derecho a la protesta pacífica, sin embargo, rechaza las vías de hecho que afectan los derechos de niñas, niños y de la ciudadanía”, señaló Integración Social.

Acciones frente al presunto caso

La entidad informó que activó las rutas correspondientes y trasladó el caso a la Fiscalía General de la Nación y al ICBF. También inició actuaciones internas a través de la oficina de Control Disciplinario.

Como medida de protección, se realizó el cambio del personal del jardín infantil y se ofreció acompañamiento psicosocial a las familias. El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, también se comunicó con los padres para reiterarles su respaldo.

La Secretaría aseguró que entregará a las autoridades la información requerida, incluidas las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Llamado al debido proceso

Integración Social pidió a las autoridades agilizar las actuaciones para esclarecer los hechos y determinar las eventuales responsabilidades.

La entidad reiteró que la determinación de lo ocurrido corresponde exclusivamente a las autoridades competentes y llamó a evitar la difusión de versiones no verificadas o especulaciones que puedan afectar el debido proceso y a los menores, sus familias y la comunidad educativa.

“Todo situación que involucre a niñas, niños y adolescentes debe ser abordada con la máxima responsabilidad, prudencia y respeto por sus derechos fundamentales”, indicó la entidad.