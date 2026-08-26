Fiscalía confirmó que retiró esquema de seguridad de exfiscal Lucy Laborde en cumplimiento de la ley

Justicia

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación confirmaron a Caracol Radio que, en cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la protección de sus funcionarios, fue retirado el esquema de seguridad de la exfiscal Lucy Laborde, luego de que dejara de pertenecer al ente acusador.

Según explicaron las fuentes, Laborde ya no tiene a su cargo el proceso contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, ni ninguna otra investigación penal en la Fiscalía. Por esta razón, la protección asociada al riesgo derivado de su actividad como funcionaria de la entidad dejó de estar bajo responsabilidad de la Fiscalía.

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La seguridad de Laborde quedará ahora en manos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que deberá realizar un estudio para determinar si existe algún nivel de riesgo y, de acuerdo con los resultados, definir las medidas de protección que correspondan.

¿Cuándo y por qué salió la fiscal Laborde de la Fiscalía?

El pasado 7 de julio, Caracol Radio publicó en primicia que la fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt había salido del caso de Nicolás Petro y de la Fiscalía General de la Nación.

Laborde dejó el cargo tras la expedición de la Resolución No. 30000-03611 del 6 de julio de 2026, mediante la cual el director ejecutivo de la Fiscalía General de la Nación, Alejandro Giraldo López, dio por terminada su provisionalidad.

El acto administrativo señala:

“Dar por terminados los nombramientos provisionales de los servidores relacionados a continuación de forma automática, a partir de la fecha de posesión de los elegibles ordenados en el artículo primero del presente acto administrativo”.

La resolución, de siete páginas, precisa que esta decisión sería comunicada por el Departamento de Administración de Personal o la Subdirección Regional de Apoyo a la Gestión, según correspondiera.

Además, advierte que contra el acto administrativo no procede ningún recurso, de conformidad con el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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El proceso contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del expresidente Gustavo Petro, se encuentra actualmente en etapa de juicio. Su avance no depende exclusivamente de la Fiscalía, sino también de las decisiones del juez que dirige el proceso y fija las fechas para la realización de las audiencias.

La Fiscalía aclaró que Laborde salió del cargo porque no se presentó al concurso de méritos, mientras que otros funcionarios sí participaron en ese proceso.

Denuncia

La exfiscal Lucy Laborde presentó una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, por una serie de hechos que, según sostiene, estarían relacionados con presuntas presiones e irregularidades en el proceso penal contra Nicolás Petro, hijo mayor del expresidente Gustavo Petro.

En el documento, Laborde pidió que se investigue si las actuaciones denunciadas podrían configurar los delitos de “prevaricato por acción, prevaricato por omisión, abuso de función pública, revelación de secreto, utilización indebida de información oficial privilegiada, falsedad ideológica en documento público, constreñimiento al servidor y persecución laboral, en concurso”.

La exfiscal también solicitó la compulsa de copias y la remisión por competencia respecto de terceros que no tienen fuero ante la Comisión de Acusación.

Entre las personas mencionadas en el escrito están Aura Liliana Trujillo, delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía, y el abogado Alejandro Carranza, actual defensor de Nicolás Petro.