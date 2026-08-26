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26 ago 2026 Actualizado 20:12

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El Pulso del Fútbol, 26 de agosto de 2026

El Pulso del Fútbol analiza la eliminación del Tolima en la Copa Libertadores ante Independiente del Valle.

Jugadores del Deportes Tolima tras quedar eliminados de la Copa LIbertadores 2026 / Getty Images

Jugadores del Deportes Tolima tras quedar eliminados de la Copa LIbertadores 2026 / Getty Images / Franklin Jacome

Jugadores del Deportes Tolima tras quedar eliminados de la Copa LIbertadores 2026 / Getty Images
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¿Es superior Ecuador a Colombia en fútbol? El Pulso del Fútbol, 26 de agosto de 2026

¿Es superior Ecuador a Colombia en fútbol? El Pulso del Fútbol, 26 de agosto de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la eliminación del Tolima de la Copa Libertadores ante Independiente del Valle. César dijo: “Independiente del Valle en el primer tiempo casi no tuvo opciones. El gol de Junior Hernández fue un golazo, pero no sirvió. Yo no creo que nadie se sienta bien fracasando”. Sobre el tema Steven agregó: “Nos seduce fracasar, un jugador del Tolima dijo que jugaron bien durante 20 minutos. Cuando los partidos duren 20 minutos hablamos. En todos los deportes el resultado vale más que el esfuerzo”.

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