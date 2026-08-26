Jugadores del Deportes Tolima tras quedar eliminados de la Copa LIbertadores 2026 / Getty Images / Franklin Jacome

¿Es superior Ecuador a Colombia en fútbol? El Pulso del Fútbol, 26 de agosto de 2026 00:00:00 50:49 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la eliminación del Tolima de la Copa Libertadores ante Independiente del Valle. César dijo: “Independiente del Valle en el primer tiempo casi no tuvo opciones. El gol de Junior Hernández fue un golazo, pero no sirvió. Yo no creo que nadie se sienta bien fracasando”. Sobre el tema Steven agregó: “Nos seduce fracasar, un jugador del Tolima dijo que jugaron bien durante 20 minutos. Cuando los partidos duren 20 minutos hablamos. En todos los deportes el resultado vale más que el esfuerzo”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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