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25 ago 2026 Actualizado 19:12

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El Pulso del Fútbol 25 de agosto de 2026

El Pulso del Fútbol está en la previa del partido como visitante del Tolima ante Independiente del Valle.

RANCAGUA, CHILE - MARCH 4: Deportes Tolima squad pose for team photo during a Copa CONMEBOL Libertadores match between Club Deportivo O&#039;Higgins v Club Deportes Tolima at Estadio Codelco El Teniente on March 4, 2026 in Rancagua, Chile. (Photo by Mauricio Duque/Eurasia Sport Images/Getty Images)

RANCAGUA, CHILE - MARCH 4: Deportes Tolima squad pose for team photo during a Copa CONMEBOL Libertadores match between Club Deportivo O'Higgins v Club Deportes Tolima at Estadio Codelco El Teniente on March 4, 2026 in Rancagua, Chile. (Photo by Mauricio Duque/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

RANCAGUA, CHILE - MARCH 4: Deportes Tolima squad pose for team photo during a Copa CONMEBOL Libertadores match between Club Deportivo O&#039;Higgins v Club Deportes Tolima at Estadio Codelco El Teniente on March 4, 2026 in Rancagua, Chile. (Photo by Mauricio Duque/Eurasia Sport Images/Getty Images)
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¿Los colombianos le tenemos miedo a los argentinos? El Pulso del Fútbol, 25 de agosto de 2026

¿Los colombianos le tenemos miedo a los argentinos? El Pulso del Fútbol, 25 de agosto de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los hechos de violencia en el FPC y las posibles medidas que se deberían tomar. Steven dijo: “Su mensaje sobre los trapos a algunos les gustó mucho, pero otros dicen que eso sería como vender el sofá. En muchos casos es culpa de la seguridad”. Sobre el tema César agregó: “El modus operandi de las barras bravas es llevar droga y armas en medio de las banderas. Algunos de esos objetos entran días antes a los estadios”.

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