¿Los colombianos le tenemos miedo a los argentinos? El Pulso del Fútbol, 25 de agosto de 2026 00:00:00 49:29 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los hechos de violencia en el FPC y las posibles medidas que se deberían tomar. Steven dijo: “Su mensaje sobre los trapos a algunos les gustó mucho, pero otros dicen que eso sería como vender el sofá. En muchos casos es culpa de la seguridad”. Sobre el tema César agregó: “El modus operandi de las barras bravas es llevar droga y armas en medio de las banderas. Algunos de esos objetos entran días antes a los estadios”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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