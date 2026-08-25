El Pulso del Fútbol 25 de agosto de 2026
El Pulso del Fútbol está en la previa del partido como visitante del Tolima ante Independiente del Valle.
¿Los colombianos le tenemos miedo a los argentinos? El Pulso del Fútbol, 25 de agosto de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los hechos de violencia en el FPC y las posibles medidas que se deberían tomar. Steven dijo: “Su mensaje sobre los trapos a algunos les gustó mucho, pero otros dicen que eso sería como vender el sofá. En muchos casos es culpa de la seguridad”. Sobre el tema César agregó: “El modus operandi de las barras bravas es llevar droga y armas en medio de las banderas. Algunos de esos objetos entran días antes a los estadios”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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