El Festival Macondo 2026 en Aracataca celebrará a Gabriel García Márquez y Rafael Escalona

El próximo 4 y 5 de septiembre, el Festival Macondo regresa por segundo año consecutivo al lugar que vio nacer a Gabriel García Márquez.

Bajo el lema “Aracataca es el mundo”, el espacio tiene una programación gratuita que reunirá música, literatura, y gastronomía, para celebrar la riqueza cultural del Caribe colombiano.

Para esta segunda edición, el Festival celebrará a uno de los grandes amigos de Gabo: Rafael Escalona; compositor y narrador con quien García Márquez tuvo una gran amistad.

Catalina Valencia, directora del Festival, contó en 6AM W que esta nueva entrega será una antesala a la celebración de los 100 años del escritor.

“Inauguramos nuestro festival en el Teatro Santa Marta el 3 de septiembre a las 7 p.m. con un gran concierto y un conversatorio de las herederas del del vallenato”, dijo.

Entre toda la programación, se destacan numerosas actividades, para toda la familia, que incluyen literatura, arte y sonidos caribeños.

“Vamos a tener un concierto homenaje a Rafael Escalona y vamos a tener muchas actividades, entre ellas la mesa de los Buendía, que es un concurso gastronómico en las casas de Aracataca, que es el verdadero Macondo”, añadió.

La programación completa se encuentra en la página web oficial del Festival Macondo, un encuentro abierto para visibilizar y disfrutar de las sorpresas y el talento de Aracataca, Magdalena.