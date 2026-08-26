Aldesarrollo entregó más de 8 toneladas de ayuda humanitaria a damnificados por el terremoto
Los cargamentos enviados por la empresa fueron entregados a las zonas prioritarias de Cali y Quibdó
Colombia
La Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo) entregó más de 8 toneladas de suministros de emergencia para atender a las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto que causó graves daños estructurales en diferentes regiones del país.
Los recursos recolectados como alimentos de primera necesidad, medicamentos y colchonetas, atendieron a los departamentos de Valle del Cauca y Quibdó y de esta forma poder garantizar condiciones mínimas de habitabilidad temporal a los hogares damnificados.
Ante la magnitud de la emergencia, la entidad y sus organizaciones aliadas realizaron un llamado a la ciudadanía para continuar con las acciones solidarias y proporcionar recursos a los más necesitados.
Los aportes realizados permiten la movilización de estos recursos a las áreas prioritarias de la emergencia y así marcar una diferencia en la recuperación de las comunidades damnificadas.
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Asimismo, Aldesarrollo confirmó que esta primera entrega es solo el comienzo de una respuesta sostenida frente a la crisis, se mantendrán activas las rutas de recolección y logística durante las próximas semanas y así atender de manera integral las necesidades reales de miles de familias en Cali y Quibdó.