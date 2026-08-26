Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

26 ago 2026 Actualizado 15:48

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Actualidad

Aldesarrollo entregó más de 8 toneladas de ayuda humanitaria a damnificados por el terremoto

Los cargamentos enviados por la empresa fueron entregados a las zonas prioritarias de Cali y Quibdó

Aldesarrollo entregó 8 toneladas de ayudas para familias afectadas por el terremoto

Aldesarrollo entregó 8 toneladas de ayudas para familias afectadas por el terremoto

Aldesarrollo entregó 8 toneladas de ayudas para familias afectadas por el terremoto

Macgerly Pulido Montalvo

Añadir Caracol Radio en Google

Colombia

​La Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo) entregó más de 8 toneladas de suministros de emergencia para atender a las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto que causó graves daños estructurales en diferentes regiones del país.

Los recursos recolectados como alimentos de primera necesidad, medicamentos y colchonetas, atendieron a los departamentos de Valle del Cauca y Quibdó y de esta forma poder garantizar condiciones mínimas de habitabilidad temporal a los hogares damnificados.

​Ante la magnitud de la emergencia, la entidad y sus organizaciones aliadas realizaron un llamado a la ciudadanía para continuar con las acciones solidarias y proporcionar recursos a los más necesitados.

Los aportes realizados permiten la movilización de estos recursos a las áreas prioritarias de la emergencia y así marcar una diferencia en la recuperación de las comunidades damnificadas.

Le puede interesar: La Cruz Roja Antioquia sigue recibiendo las ayudas para los afectados por el terremoto en el país

​Asimismo, Aldesarrollo confirmó que esta primera entrega es solo el comienzo de una respuesta sostenida frente a la crisis, se mantendrán activas las rutas de recolección y logística durante las próximas semanas y así atender de manera integral las necesidades reales de miles de familias en Cali y Quibdó.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir