Aldesarrollo entregó más de 8 toneladas de ayuda humanitaria a damnificados por el terremoto

Colombia

​La Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo) entregó más de 8 toneladas de suministros de emergencia para atender a las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto que causó graves daños estructurales en diferentes regiones del país.

Los recursos recolectados como alimentos de primera necesidad, medicamentos y colchonetas, atendieron a los departamentos de Valle del Cauca y Quibdó y de esta forma poder garantizar condiciones mínimas de habitabilidad temporal a los hogares damnificados.

​Ante la magnitud de la emergencia, la entidad y sus organizaciones aliadas realizaron un llamado a la ciudadanía para continuar con las acciones solidarias y proporcionar recursos a los más necesitados.

Los aportes realizados permiten la movilización de estos recursos a las áreas prioritarias de la emergencia y así marcar una diferencia en la recuperación de las comunidades damnificadas.

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​Asimismo, Aldesarrollo confirmó que esta primera entrega es solo el comienzo de una respuesta sostenida frente a la crisis, se mantendrán activas las rutas de recolección y logística durante las próximas semanas y así atender de manera integral las necesidades reales de miles de familias en Cali y Quibdó.