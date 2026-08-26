Durante la noche de este martes 25 de agosto, Chocó se sacudió de nuevo tras un nuevo sismo

Chocó

En el municipio de Istmina, ubicado en el departamento del Chocó, el Servicio Geológico de Colombia, reportó a través de su cuenta oficial de X, hacia las 10:22 p.m., un evento sísmico de 3,3. El movimiento tuvo una profundidad superficial menor a 30 kilómetros y a 29 kilómetros del municipio de Sipí, en Chocó.

Dicho sistema propone una herramienta en la que los ciudadanos pueden reportar si sienten un movimiento telúrico. Dicha información es evaluada por los profesionales y las personas pueden acercarse a su portal web para diligenciar el formulario, el cual será evaluado inmediatamente por el equipo de geólogos.

Sistema de “ShakeAlert”

Por su parte, Google contiene el sistema ‘ShakeAlert’, el cual tiene un sensor de 1.675, lo que indica una capacidad de segundos para detectar un sismo y que las personas puedan actuar a tiempo para salvar sus vidas.

Con una red de 1.675 sensores sísmicos para detectar temblores de terremotos. Dicha aplicación gratuita y analiza datos de los sensores para determinar la ubicación y la magnitud del sismo.

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de aconseja que después del sismo, es importante actuar con cautela y priorizar la seguridad familiar. Recuerde no utilizar ascensores, evite correr o empujar a otros y manténgase alejado de objetos peligrosos.