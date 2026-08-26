¿Donar sangre mientras explora un mundo de realidad virtual?: esta es la iniciativa del Rosario

La iniciativa quiere atraer especialmente a nuevos donantes. La apuesta busca que quienes donen por primera vez quieran regresar y convertir esta acción en una práctica recurrente.

Esperanza Quiñones, médica rosarista y jefa del servicio médico de la Decanatura de la Universidad del Rosario, explicó que la institución realiza jornadas de donación desde hace varios semestres y que en los últimos años más de 2.000 estudiantes han participado.

“Muchas de las personas no donan por el miedo que puede generar el proceso y con las agujas y demás”, explicó Quiñones durante la jornada.

La tecnología utilizada consiste en unas gafas de realidad mixta que permiten al donante interactuar con escenarios digitales mientras permanece en el espacio físico y recibe atención del personal encargado de la extracción.

La experiencia ofrece dos alternativas. La primera es un jardín zen, pensado para quienes buscan relajarse. El usuario puede construir un jardín, ver crecer plantas y flores y recorrer un ambiente acompañado de música tranquila.

La segunda es una experiencia intergaláctica, diseñada como un videojuego. Allí el participante puede avanzar por diferentes mundos y niveles, por lo que está pensada especialmente para quienes prefieren distraerse durante el procedimiento.

Abbott, empresa global de salud y farmacéutica de origen estadounidense, aportó la tecnología de realidad mixta para transformar la experiencia de los donantes.

“Nosotros somos la primera universidad con la que se está haciendo, pero de aquí en adelante las otras universidades también puedan tener esta experiencia”, explicó Quiñones.

De acuerdo con el representante de Abbott, la experiencia está diseñada para que la atención del donante se concentre en la actividad virtual y no únicamente en la aguja o en la extracción.

La donación de sangre total como procedimiento puede durar alrededor de ocho minutos una vez que la persona está sentada, aunque todo el proceso, incluyendo la valoración previa, toma más tiempo. La experiencia virtual puede acompañar buena parte de ese momento.

La propuesta parte de una idea en la que si la primera experiencia resulta agradable, hay más posibilidades de que el donante quiera volver. Abbott y los Centros de Sangre de América han desarrollado esta experiencia de realidad mixta precisamente para disminuir el estrés asociado a la donación.

Un estudio citado por Abbott encontró que el 68,4 % de los donantes que tenían ansiedad antes del procedimiento reportaron menos estrés con esta tecnología y el 89,2% manifestó intención de volver a donar.

La necesidad de sangre no aparece únicamente cuando ocurre una emergencia. Los hospitales requieren de manera permanente componentes sanguíneos para cirugías, tratamientos y atención de pacientes.

Según la información entregada durante la jornada, alrededor de 1.000 pacientes necesitan sangre cada día en Colombia. Por eso, uno de los principales objetivos de la campaña es que la población entienda que donar únicamente cuando ocurre una tragedia no es suficiente.

“Lo que queremos es que la gente no solo piense en la emergencia, sino que estemos preparados para la emergencia”, señaló Quiñones.

LaCardio, que cuenta con un banco de sangre dedicado a promover la donación voluntaria, explica que la sangre recolectada es procesada y analizada para obtener componentes que posteriormente pueden ser utilizados en distintos tratamientos.

En la Universidad del Rosario, la jornada con las gafas se desarrolla durante esta semana y posteriormente llegará a la sede Claustro, en el centro de Bogotá. La institución también espera repetir la experiencia en futuras jornadas de donación.

La tecnología, sin embargo, no está pensada para quedarse únicamente en las universidades. Abbott explicó que trabaja junto con los bancos de sangre para llevar la experiencia a campañas en diferentes espacios, especialmente lugares controlados como empresas, instituciones educativas o determinadas jornadas públicas.

¿Quién puede donar?

Antes de donar, cada persona debe pasar por una valoración que determina si cumple las condiciones para hacerlo de manera segura. Entre los criterios mencionados por el servicio médico de la Universidad del Rosario están tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilogramos.

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También existen restricciones temporales. Por ejemplo, haberse realizado recientemente un tatuaje o piercing, haber viajado a determinadas zonas con enfermedades endémicas o estar tomando antibióticos por una infección pueden impedir la donación en ese momento.

No todas las condiciones médicas tienen la misma duración de restricción. Por eso, la decisión final no depende únicamente de un formulario, el personal del banco de sangre revisa la información y determina si la persona puede donar.