Bogotá y ESS+ 2026 será el epicentro de seguridad íntegra en Latinoamérica

Colombia

Desde el 26 al 28 de agosto, Corferias, en Bogotá, acogerá la Feria Internacional de Seguridad 2026 y se convertirá en el epicentro de la industria de la seguridad, en medio de una coyuntura en el que los riesgos físicos, digitales y operacionales son una prioridad para la protección gobiernos y empresas.

La ESS+ 2026, organizada por Corferias PAFYC e IFEMA Madrid, reunirá a más de 16.000 profesionales, 400 empresas expositoras y representantes de 26 países, consolidándose como la plataforma de negocios, innovación y conocimiento más importante de Latinoamérica, siendo el puente que conecta a los fabricantes, integradores, distribuidores y desarrolladores tecnológicos de América Latina.

Para Patricia Acosta, directora de la Feria Internacional de Seguridad ESS+, “la seguridad dejó de ser un componente operativo para convertirse en un factor estratégico para la competitividad, la continuidad de los negocios y el desarrollo de las ciudades. ESS+ reúne a quienes están liderando esa transformación y ofrece un espacio donde la innovación se convierte en soluciones concretas para los desafíos actuales de la región”.

ESS+ 2026, una experiencia integral para los líderes del sector

La feria tendrá cuatro grandes componentes que garantizará que los expertos y líderes del sector seguridad tengan una experiencia integral:

Exhibición tecnológica : lanzamiento de soluciones, demostraciones en vivo y tecnologías de última generación para videovigilancia, inteligencia artificial, analítica de video, control de acceso, ciberseguridad, protección contra incendios, automatización, drones, IoT, infraestructura crítica, seguridad industrial y protección personal.

: lanzamiento de soluciones, demostraciones en vivo y tecnologías de última generación para videovigilancia, inteligencia artificial, analítica de video, control de acceso, ciberseguridad, protección contra incendios, automatización, drones, IoT, infraestructura crítica, seguridad industrial y protección personal. Agenda académica internacional : un espacio para el análisis de las tendencias que están transformando la seguridad pública y privada, con la participación de autoridades gubernamentales, líderes empresariales, expertos internacionales y representantes de los principales sectores económicos.

: un espacio para el análisis de las tendencias que están transformando la seguridad pública y privada, con la participación de autoridades gubernamentales, líderes empresariales, expertos internacionales y representantes de los principales sectores económicos. Rueda Internacional de Negocios : encuentros estratégicos entre fabricantes, compradores, distribuidores e integradores para impulsar alianzas comerciales y nuevos proyectos en América Latina.

: encuentros estratégicos entre fabricantes, compradores, distribuidores e integradores para impulsar alianzas comerciales y nuevos proyectos en América Latina. Networking Ejecutivo: espacios diseñados para fortalecer relaciones, compartir experiencias y generar oportunidades de colaboración entre los principales actores de la industria.

Agenda y actividades en la ESS+ 2026

Esta edición de la Feria Internacional de Seguridad destaca por su amplio catálogo de programas académicos en el que estarán expertos nacionales e internacionales debatiendo sobre los retos que enfrentan las ciudades, las compañías y las infraestructuras críticas.

Entre los principales foros que habrá en la ESS+ 2026 están:

Foro Latinoamericano de Ciudades Seguras

Foro de Infraestructuras Críticas

Foro de Seguridad Corporativa

Colombia, un hub regional para la seguridad

¿Por qué Colombia es clave para la seguridad en la región?

Colombia juega un papel fundamental para los negocios del sector seguridad en Latinoamérica gracias a su conectividad aérea, su creciente ecosistema tecnológico y su capacidad para atraer compradores internacionales.

ESS+ 2026 toma esa posición de liderazgo que representa a Colombia y reúne a fabricantes globales, desarrolladores tecnológicos, integradores, distribuidores, entidades gubernamentales y responsables de la toma de decisiones que impulsan la modernización de los sistemas de seguridad en la región.

Para mayor información puede ingresar a https://www.securityfaircolombia.com/, allí encontrará contactos, registro para profesionales y boletería para el público en general.