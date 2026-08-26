Bogotá y ESS+ 2026 será el epicentro de seguridad íntegra en Latinoamérica
Durante tres días, Bogotá acogerá la Feria Internacional de Seguridad (ESS+ 2026), consolidando a Colombia como el referente de negocios de Latinoamérica en materia de seguridad.
Colombia
Desde el 26 al 28 de agosto, Corferias, en Bogotá, acogerá la Feria Internacional de Seguridad 2026 y se convertirá en el epicentro de la industria de la seguridad, en medio de una coyuntura en el que los riesgos físicos, digitales y operacionales son una prioridad para la protección gobiernos y empresas.
La ESS+ 2026, organizada por Corferias PAFYC e IFEMA Madrid, reunirá a más de 16.000 profesionales, 400 empresas expositoras y representantes de 26 países, consolidándose como la plataforma de negocios, innovación y conocimiento más importante de Latinoamérica, siendo el puente que conecta a los fabricantes, integradores, distribuidores y desarrolladores tecnológicos de América Latina.
Para Patricia Acosta, directora de la Feria Internacional de Seguridad ESS+, “la seguridad dejó de ser un componente operativo para convertirse en un factor estratégico para la competitividad, la continuidad de los negocios y el desarrollo de las ciudades. ESS+ reúne a quienes están liderando esa transformación y ofrece un espacio donde la innovación se convierte en soluciones concretas para los desafíos actuales de la región”.
ESS+ 2026, una experiencia integral para los líderes del sector
La feria tendrá cuatro grandes componentes que garantizará que los expertos y líderes del sector seguridad tengan una experiencia integral:
- Exhibición tecnológica: lanzamiento de soluciones, demostraciones en vivo y tecnologías de última generación para videovigilancia, inteligencia artificial, analítica de video, control de acceso, ciberseguridad, protección contra incendios, automatización, drones, IoT, infraestructura crítica, seguridad industrial y protección personal.
- Agenda académica internacional: un espacio para el análisis de las tendencias que están transformando la seguridad pública y privada, con la participación de autoridades gubernamentales, líderes empresariales, expertos internacionales y representantes de los principales sectores económicos.
- Rueda Internacional de Negocios: encuentros estratégicos entre fabricantes, compradores, distribuidores e integradores para impulsar alianzas comerciales y nuevos proyectos en América Latina.
- Networking Ejecutivo: espacios diseñados para fortalecer relaciones, compartir experiencias y generar oportunidades de colaboración entre los principales actores de la industria.
Agenda y actividades en la ESS+ 2026
Esta edición de la Feria Internacional de Seguridad destaca por su amplio catálogo de programas académicos en el que estarán expertos nacionales e internacionales debatiendo sobre los retos que enfrentan las ciudades, las compañías y las infraestructuras críticas.
Entre los principales foros que habrá en la ESS+ 2026 están:
- Foro Latinoamericano de Ciudades Seguras
- Foro de Infraestructuras Críticas
- Foro de Seguridad Corporativa
- Colombia, un hub regional para la seguridad
¿Por qué Colombia es clave para la seguridad en la región?
Colombia juega un papel fundamental para los negocios del sector seguridad en Latinoamérica gracias a su conectividad aérea, su creciente ecosistema tecnológico y su capacidad para atraer compradores internacionales.
ESS+ 2026 toma esa posición de liderazgo que representa a Colombia y reúne a fabricantes globales, desarrolladores tecnológicos, integradores, distribuidores, entidades gubernamentales y responsables de la toma de decisiones que impulsan la modernización de los sistemas de seguridad en la región.
Para mayor información puede ingresar a https://www.securityfaircolombia.com/, allí encontrará contactos, registro para profesionales y boletería para el público en general.