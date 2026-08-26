Cuatro escritoras independientes llevan la voz de Cartagena a ULibro Bucaramanga

La Feria del Libro de Bucaramanga, ULibro, recibirá a tres escritoras cartageneras, y una de Turbaco, en esta edición, para presentar sus obras y apuestas literarias. Se trata de Mafe Piñeres, Martha Amor Olaya, Sara Porto y Lynn Puello; quienes además de ser poetas y novelistas, respectivamente, comparten la gestión independiente de sus publicaciones.

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Los rostros detrás de las obras

Mafe Piñeres es comunicadora social y periodista cartagenera, especialista en gerencia de mercadeo y gestión cultural; y presentará su libro Silencios de la huésped, un poemario ilustrado por Gretta con ganas que aborda las emociones que nos atraviesan cuando habitamos lugares que no son hogar, y que ha sido lanzada en nueve ciudades a nivel nacional, así como la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara), una de las citas editoriales más importantes en español.

Martha Amor Olaya es comunicadora social y periodista cartagenera, con maestría en Cultura y Desarrollo. Es autora de cuatro libros: Todos tienen el mismo nombre (cuentos, 2022), La Garita (antología de columnas periodísticas, 2023) y No hay mar en el cielo (poemas, 2025). Recientemente fue seleccionada finalista, junto a otros seis autores, en un premio internacional de poesía en España. En ULibro Bucaramanga presenta su novela Cuando no soy Luz, soy Luna (2024).

Sara Porto es escritora, modelo y creadora de contenido nacida en Cartagena, licenciada en Bilingüismo. Se ha consolidado como una voz emergente de la literatura juvenil en la costa Caribe, combinando su escritura con una fuerte presencia en redes sociales dedicadas a contenido literario. Es autora de Guardianes de lo sagrado y, más recientemente, de El laberinto del Topo, libro que presenta en ULibro Bucaramanga.

Lynn Puello es escritora e ingeniera electrónica, nacida en Turbaco (Bolívar). Se ha destacado por su poesía romántica y por su trabajo como gestora cultural en el municipio. Ganó reconocimiento en plataformas digitales como Wattpad; en 2019 y llega a ULibro Bucaramanga para presentar Poemas de una chica enamorada.

Su presencia conjunta en ULibro Bucaramanga es una muestra de cómo la escena literaria independiente de Cartagena continúa proyectándose a nivel nacional.

Siguiente destino: La Ciudad Bonita

Las autoras fueron seleccionadas para participar en ULibro mediante una convocatoria nacional, una invitación que consolida la proyección de sus obras, ganando cada vez más espacios en escenarios culturales y compartiendo con autores de todas las latitudes en la promoción de sus obras.

Las ferias literarias, sin duda, constituyen un espacio ideal para la divulgación de la oferta literaria, el networking y el fomento de la lectura y escritura para las audiencias. Cada una es una gran oportunidad para los autores de representar, no solo sus obras, sino de poner en el radar la producción creativa de su territorio y participar en la conversación literaria del país.

La cita con el público

Prográmate para asistir a estos eventos, que serán de entrada libre en el marco de la Feria ULibro.

Mafe Piñeres

Fecha: Sábado 29 de agosto

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Tarima Independiente, Centro de Convenciones Neomundo

Martha Amor Olaya

Fecha: Domingo 30 de agosto

Hora: 11:00 am

Lugar: Gran Salón Neomundo, Centro de Convenciones Neomundo

Sara Porto

Fecha: Lunes 31 de agosto

Hora: 6:30 p.m.

Lugar: Tarima Familiar, Centro de Convenciones Neomundo

Lynn Puello

Fecha: Martes 1 de septiembre

Hora: 6:30 p.m.

Lugar: Tarima Familiar, Centro de Convenciones Neomundo