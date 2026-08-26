Concejo de Cartagena extiende sesiones extraordinarias hasta el 5 de septiembre

El Concejo Distrital de Cartagena extendió su periodo de sesiones extraordinarias hasta el próximo sábado 5 de septiembre, tras la socialización del Decreto 0360 del 24 de agosto de 2026, firmado por el alcalde Dumek Turbay Paz.

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Durante la jornada, la concejal Luz Marina Paria solicitó a la Administración Distrital intervenir con urgencia la vía Perimetral, enfocándose en los espacios verdes, peatonales y recreativos del borde de la Ciénaga de la Virgen. La cabildante advirtió que, pese a las obras de ampliación en el sector de San Francisco, el sendero peatonal presenta deterioro por falta de iluminación, acumulación de basuras y pérdida de adoquines, por lo que pidió articular acciones de mantenimiento mientras se gestionan los recursos para culminar la vía hasta El Pozón.

A su turno, el concejal Armando Córdoba enfatizó en la necesidad de proteger el ecosistema de la Ciénaga de la Virgen y articuló esta tarea con el debate del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Córdoba confirmó que el documento del POT ya fue aprobado en Consejo de Gobierno y avanza en concertación ambiental, con miras a iniciar su debate en la corporación el próximo mes de noviembre para definir el modelo de ciudad hacia el año 2040.

Por último, la mesa directiva recordó que este viernes 28 de agosto se llevará a cabo la audiencia pública del Proyecto de Acuerdo No. 120 de 2026, mediante el cual se busca autorizar al alcalde mayor para comprometer vigencias futuras ordinarias y excepcionales.