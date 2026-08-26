Cartagena será ciudad piloto de lucha contra la trata de personas con el respaldo de Estados Unidos

Diecinueve días después de la posesión presidencial de Abelardo de La Espriella, el pasado 7 de agosto como el mandatario de los colombianos, Cartagena recibe la primera visita ministerial de su Gobierno, en aras de priorizar inversiones que fortalezcan distintos temas sociales en la región.

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El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay, junto al gobernador de Bolívar, Yamil Arana, tuvieron una junta estratégica con el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, para el primer cónclave entre el Gobierno nacional, el Distrito y la Gobernación para iniciar un agenda conjunta de proyectos como la nueva Estación de Bomberos de la Zona Industrial de Mamonal y fortalecer la neutralización de bloqueos ilegales y la lucha contra el turismo sexual y la trata de personas.

“Es increíble. Con el cambio de Gobierno no solo se siente otro aroma, sino que también se ha sentido el destrabe y la agilidad en procesos que dependen de entidades nacionales. Cartagena agradece la priorización de beneficios y todo tipo de respaldo que podamos tener del Gobierno del presidente Abelardo de La Espriella, especialmente, en la lucha contra el turismo sexual y la trata de personas”, afirmó el alcalde Dumek Turbay, quien destacó que la primera visita del ministro Lara a gobernantes regionales haya sido la Heroica.

Por su parte, el ministro Lara Restrepo aseguró que Cartagena será la primera ciudad en donde se establecerá una estrategia de seguridad, junto al Gobierno de Estados Unidos, que perseguirá y acabará con redes de tráfico sexual y trata de personas.

“Cartagena es la ciudad turística por excelencia, por lo que es prioridad nacional garantizar el respeto que merece frente a depredadores sexuales. Cartagena será ciudad piloto, totalmente priorizada, de una estrategia transnacional junto al gobierno estadounidense para luchar, prevenir y desmantelar redes criminales de trata de personas y tráfico sexual”, expuso el ministro Lara.

Con relación a la reunión estratégica, el gobernador Yamil Arana resaltó su importancia: “Luego de los cuatro años anteriores, un espacio así parece increíble. Bolívar y Cartagena son uno solo, por lo que toda la voluntad e interés del ministro de respaldar nuestra seguridad y convivencia es un gran aliciente para seguir trabajando de la mano”, indicó.

Respaldo financiero para instalar cámaras de videovigilancia en escenarios céntricos de Cartagena

La Alcaldía de Cartagena, a través de Distriseguridad, reportó que actualmente hay un déficit para cubrir por completo a la ciudad con videovigilancia. “Se necesitan 600 cámaras para garantizar este blindaje en las tres localidades de Cartagena, por lo que es muy importante contar con el respaldo del Ministerio del Interior en este sentido”, expresó Turbay.

Al respecto, el ministro Rodrigo Lara resaltó que “cubrir a Cartagena con cámaras de vigilancia, inteligentes, de reconocimiento facial y de inspección de infractores, es una prioridad nacional”.

“Vamos a priorizar un proyecto de cámaras de seguridad de videovigilancia para zonas icónicas de Cartagena, como el Centro Histórico, el Gran Malecón del Mar y otros escenarios con alta carga turística, local y de extranjeros”, dijo Lara.

El ministro de inmediato ordenó a su equipo iniciar una agenda de trabajo conjunto con delegados de Distriseguridad para iniciar el proyecto, geolocalizar puntos y definir el número de cámaras de última tecnología que serán instaladas en Cartagena, con el apoyo del gobierno Nacional.

“Un ‘súper decreto’ contra bloqueos ilegales y manifestaciones violentas”

Tanto el alcalde Dumek Turbay como el gobernador Yamil Arana profundizaron en los inconvenientes sociales que provocan los bloqueos ilegales y las vías de hecho que alteran el orden público y afectan la movilidad y todo tipo de derechos de la ciudadanía.

Por la situación de los bloqueos de vías y las manifestaciones que terminan afectando la movilidad de Cartagena también estuvo sobre la mesa.

El alcalde Dumek Turbay planteó la necesidad de avanzar hacia herramientas que permitan garantizar el derecho a la protesta y, al mismo tiempo, proteger derechos colectivos como la movilidad, el trabajo, el transporte, el comercio y el acceso a los servicios.

El Gobierno nacional cuenta desde junio con el Decreto 550 de 2026, mediante el cual adoptó la Política Pública de Diálogo Social en el marco de la Seguridad Humana. La norma busca fortalecer el diálogo como mecanismo para gestionar y transformar las conflictividades sociales mediante procesos de concertación, acuerdos y compromisos verificables.

En este contexto, el ministro Rodrigo Lara afirmó que el Gobierno trabaja en una nueva herramienta normativa que permita contar con reglas más claras frente a los bloqueos y las manifestaciones irregulares, buscando un equilibrio entre el derecho constitucional a la movilización y la protección de los derechos de los demás ciudadanos.

“Es un súper decreto, una norma de normas, que busca racionalizar todos los decretos alusivos a este tema, en aras de crear reglas y fortalecer la intervención para neutralizar bloques ilegales y desarticular manifestaciones irregulares. Se trata de simplicidad y racionalizar los diálogos sociales; y en simultáneo darle más herramientas a las autoridades para intervenir afectaciones al orden público”, explicó el ministro del Interior.

Nueva Estación de Bomberos de Mamonal será una realidad

Desde hace un tiempo, se habla de la financiación nacional de una nueva estación de Bomberos en la Zona Industrial de Mamonal, específicamente con el respaldo del Ministerio del Interior; sin embargo, el gobierno anterior finalizó sin que este proyecto se convirtiera en una realidad.

“Esto fue un proyecto fallido con el anterior gobierno. Fue imposible que llegara a ser una realidad por obvias particularidades de dicho gobierno. Ahora, es clave contar con el apoyo para retomar y avanzar con esta estación que es el futuro de la ciudad. Es un proyecto clave y obligatorio frente a las metas y expectativas que tenemos en Cartagena. Nos parece muy importante sacarla adelante”, aseveró Turbay.

Y agregó: “No solo es por la cercanía con Barú y Pasacaballos, donde actualmente no hay manera de que la ciudad la responda a hoteles, isleños y comunidades aledañas a empresas industriales, sino que también se convierta en un gran centro de formación especializada para bomberos”.

Por su parte, el ministro Lara afirmó que de inmediato el Ministerio retomará el proyecto, priorizando su financiación, pues “su entidad le dará mucha importancia a los cuerpos de bomberos en todo el país”.

La nueva estación estará ubicada sobre la Variante Mamonal–Gambote (A90), en la Zona Franca La Candelaria, específicamente en el lote N-1. El terreno, de forma irregular, cuenta con un área total de 26.000 metros cuadrados y permitirá una cobertura directa a la zona industrial más importante de la ciudad.

“La construcción de la estación de bomberos en la zona industrial de Mamonal es una necesidad y un avance crucial para mejorar la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias industriales; y así garantizar que en la Zona Industrial de Mamonal una protección eficaz para los trabajadores de las empresas, las instalaciones, el ambiente y la comunidad”, afirmó Jhony Pérez, director del Cuerpo de Bomberos de Cartagena.

La edificación principal se emplazará cerca al acceso del lote, en un área aproximada de 600 metros cuadrados, garantizando un óptimo funcionamiento operativo y una conexión eficiente con el área administrativa. El complejo contará con amplias zonas verdes, numerosos parqueaderos, cancha múltiple, centro de formación y espacios de recreación.

*Centro de entrenamiento de alto nivel*

Más que una estación operativa, el proyecto contempla un moderno centro de entrenamiento especializado, con escenarios diseñados para fortalecer la capacidad técnica y operativa del Cuerpo de Bomberos:

• Entrenamiento en trabajo en alturas: estructuras verticales para simular rescates y maniobras en altura, uso de líneas de vida, arneses y equipos anticaídas.

• Simulador de espacios confinados: recreación de tanques, túneles y ductos para practicar ingreso seguro, monitoreo de gases, uso de equipos autónomos de respiración y extracción de víctimas.

• Escenario de incendios controlados: instalación especializada para simular incendios estructurales con propagación de humo, altas temperaturas y visibilidad reducida.

• Pista HazMat: circuito para intervención en emergencias con materiales peligrosos, incluyendo simulación de fugas, derrames y zonas contaminadas.

• Área de rescate vehicular: espacio con vehículos siniestrados para prácticas de estabilización, uso de herramientas hidráulicas y atención coordinada con servicios médicos.

El complejo también incluirá zonas de almacenamiento y simulación, zona caliente, zona tibia, zona fría, área de descontaminación, baños y zona de control, organizadas bajo estándares técnicos para emergencias de alto riesgo.

Seguridad para la competitividad de Cartagena

Para el alcalde Dumek Turbay, esta estación no es solo una infraestructura más, sino una garantía de seguridad para la competitividad de Cartagena.

“Mamonal es el corazón industrial de la ciudad. No podemos hablar de crecimiento económico sin fortalecer nuestra capacidad de respuesta ante emergencias. Esta estación es una inversión en seguridad, confianza y desarrollo”, afirmó.

El mandatario reiteró que el proyecto ya tiene lote identificado, gestión adelantada y acompañamiento del Gobierno Nacional, y que el trabajo conjunto con la ANDI y el sector empresarial será clave para consolidar esta infraestructura estratégica para la ciudad.

Entre los ámbitos empresariales e industriales que se les garantizará su protección inmediata y eficaz frente a incendios y otras situaciones de riesgo están los sectores: manufactura, logístico, portuario, minero - energético y petroquímico - plástico.