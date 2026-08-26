Cartagena reúne a expertos internacionales en dengue: cifras de Colombia serían superiores

¿Qué tan grande es realmente el problema del dengue en América Latina? Aunque el dengue es una de las enfermedades transmitidas por vectores con mayor impacto en América Latina, un estudio publicado en la revista científica Vaccines concluye que, en países como Colombia, Brasil y México, la incidencia real de dengue podría ser entre 10 y 25 veces superior a la reportada por los sistemas nacionales de vigilancia.

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El estudio, titulado Bridging the Gaps in Dengue Control in Latin America: Multisectoral Strategies from an Expert Panel, fue desarrollado por el Latin America Dengue Task Force, un grupo multidisciplinario de expertos en epidemiología, salud pública, atención clínica, vigilancia, vacunación, entomología y políticas públicas de distintos países de la región, entre los que se incluye Colombia.

El trabajo tuvo como objetivo identificar las principales barreras que continúan limitando el control del dengue y plantear recomendaciones concretas para avanzar hacia una respuesta más efectiva.

El análisis muestra que hasta el 82% de las personas que se infectan por primera vez y cerca del 60% de las personas que se infectan por segunda vez pueden ser asintomáticas, lo que contribuye al subregistro de la enfermedad.

Además, hasta el 70% de las personas con dengue sintomático decide no consultar al sistema de salud o se automedica. Como resultado, los sistemas de vigilancia podrían estar observando solo una fracción del impacto real de la enfermedad.

La situación cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que el dengue continúa representando una importante carga para la región. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), hasta la semana epidemiológica 29 de 2026, la Región de las Américas había notificado 1.400.481 casos sospechosos de dengue y 396 fallecimientos por esta enfermedad.

De acuerdo con los expertos, la región enfrenta desafíos que van más allá de la circulación del mosquito y que limitan la capacidad de prevenir y controlar oportunamente los brotes. Entre las principales barreras identificadas se encuentran sistemas de vigilancia fragmentados, subregistro de casos, capacidad diagnóstica desigual, resistencia creciente a insecticidas, impacto del cambio climático y coordinación insuficiente entre sectores.

Más allá de evidenciar las limitaciones existentes, el panel de expertos identificó seis áreas prioritarias para fortalecer la respuesta frente al dengue en América Latina:

Fortalecer la vigilancia epidemiológica: contar con información que sea confiable para establecer a tiempo en dónde, cuándo y en quiénes está circulando el dengue, con el objetivo de detectar brotes a tiempo es uno de los primeros pasos para diseñar respuestas más oportunas y eficaces frente al dengue. Modernizar el control vectorial: complementar las estrategias tradicionales con nuevas herramientas y fortalecer la gestión ambiental y comunitaria para reducir la población del mosquito y evitar su reproducción. Ampliar las herramientas de prevención: avanzar en estrategias de vacunación basadas en evidencia y adaptadas a las necesidades epidemiológicas de cada país, como complemento a las acciones de control vectorial. Fortalecer los sistemas de salud: preparar los servicios de salud para diagnosticar, atender y hacer seguimiento eficiente a las personas con dengue en el momento en que sea necesario, incluso en los picos altos de contagio. Incorporar variables climáticas en la toma de decisiones: los datos meteorológicos como lluvias, temperatura y humedad son potenciales recursos para anticipar condiciones favorables para la proliferación del mosquito y actuar antes de que aumenten los casos. Fortalecer la participación de las comunidades: involucrar activamente a las personas, barrios e instituciones locales en las acciones de prevención.

Según los autores, el dengue debe abordarse como un desafío que requiere una respuesta coordinada entre diferentes sectores, más allá de las intervenciones tradicionales centradas exclusivamente en el control del mosquito.

Las conclusiones de este trabajo han sido el punto de partida para varias conversaciones regionales que buscan acelerar la implementación de soluciones integrales frente al dengue. Una de ellas será el Latam Dengue Forum, que se realizará el 26 y 27 de agosto en Cartagena y reunirá a expertos, científicos, autoridades sanitarias y líderes de opinión de América Latina para analizar cómo llevar este tipo de recomendaciones a la práctica y conocer las buenas prácticas de prevención en los países.

El encuentro tendrá lugar en una semana significativa para la generación de conciencia sobre el dengue, entre el Día Mundial del Mosquito (20 de agosto) y el Día Internacional de concientización contra el Dengue (26 de agosto), dos fechas que recuerdan la importancia de mantener la atención sobre una enfermedad que continúa representando un desafío en América Latina y que en Colombia ya deja más de 64.000 personas contagiadas durante los primeros siete meses de 2026