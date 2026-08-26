Cartagena recibe la 60° Convención Bancaria con más de 3.000 asistentes del sector

El Centro de Convenciones de Cartagena de Indias recibe desde hoy a más de 3.000 asistentes en el marco de la 60° Convención Bancaria, el encuentro económico y financiero de mayor relevancia en el país. La agenda de este año reviste un carácter especial, pues coincide con la celebración de los 90 años de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), fundada en 1936.

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Desde el gremio resaltaron el impacto histórico que han tenido los debates desarrollados en este escenario a lo largo de seis décadas, recordando que en sus primeras ediciones se promovieron las bases de reformas estructurales como la autonomía del Banco de la República, consagrada posteriormente en la Constitución de 1991.

Líderes y expertos internacionales en la agenda

La convención reúne a presidentes de entidades financieras, directores de centros de pensamiento, congresistas y altos funcionarios del Gobierno nacional. Los paneles abordan temáticas decisivas para la coyuntura nacional, entre las que destacan la política fiscal, la infraestructura, la financiación de vivienda, la innovación, la seguridad jurídica y el suministro energético.

Entre los conferencistas internacionales invitados figuran destacados economistas y analistas:

Dani Rodrik: Profesor de la Universidad de Harvard.

Profesor de la Universidad de Harvard. Alejandro Werner: Director del Georgetown Americas Institute.

Director del Georgetown Americas Institute. Rodrigo Valdés: Director de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Director de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional (FMI). Richard Francis: Director senior de Calificaciones Soberanas de Fitch Ratings.

La cumbre económica también prevé la participación de representantes del Gobierno e instituciones clave del país, entre ellos el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo; el ministro de Hacienda, Miguel Gómez; y el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar.