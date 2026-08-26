Cartagena, Barranquilla y Medellín, con más rutas aéreas

Colombia fortalece su conectividad aérea internacional con la entrada en operación de 20 nuevas rutas durante 2026, un incremento impulsado por 10 aerolíneas que conectarán al país con 10 mercados de origen en América, Europa y Medio Oriente. Entre el 4 de junio y el 18 de diciembre de 2026 comenzarán a operar estas rutas, que en conjunto suman 79 frecuencias semanales y cerca de 15.438 sillas semanales adicionales, según el registro consolidado por ProColombia.

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Estas nuevas conexiones son resultado del trabajo articulado de la entidad con las aerolíneas y con entidades regionales, cuyo propósito es continuar ampliando la conectividad aérea del país y fortalecer su vínculo con el mundo.

Medellín, Cartagena y Barranquilla con más rutas

Medellín se consolida como el destino con mayor número de nuevas conexiones, con 6 rutas: Viva Aerobus desde Ciudad de México (5 de junio), Wingo desde Montego Bay (23 de junio) y desde Ciudad de Guatemala (25 de junio), Avianca desde Caracas (28 de agosto), JetSmart desde Buenos Aires (12 de noviembre) y Volaris desde Guadalajara (2 de diciembre).

Cartagena suma 4 nuevas rutas: Viva Aerobus desde Ciudad de México (4 de junio), World2Fly desde Madrid (3 de julio) y United Airlines desde Houston y Washington, ambas iniciando el 17 de diciembre.

Barranquilla también recibe 4 nuevas conexiones: Wingo desde Aruba (9 de julio), Avianca desde Fort Lauderdale (15 de julio), JetBlue desde Fort Lauderdale (1 de octubre) y Air Europa desde Madrid (18 de diciembre).

Bogotá suma 3 rutas nuevas: Wingo desde Valencia, Venezuela (14 de julio), Qatar Airways desde Doha (4 de septiembre) —la primera conexión directa entre ambas ciudades, que amplía el alcance de Colombia hacia Medio Oriente— y Wingo desde Puerto Plata (26 de octubre).

Cali recibe 2 nuevas rutas, ambas desde Fort Lauderdale: una operada por Avianca (15 de julio) y otra por JetBlue (15 de octubre). Bucaramanga suma su primera nueva ruta del año, con Wingo desde Aruba (17 de junio).

Entre los hitos más relevantes se destacan la llegada de United Airlines a Cartagena, la primera conexión directa Doha–Bogotá con Qatar Airways, el regreso de Air Europa y la llegada de World2Fly reforzando el puente aéreo con España, y la conexión de JetSmart entre Buenos Aires y Medellín.

Con estas incorporaciones, Colombia amplía su oferta de conectividad directa hacia mercados clave para el turismo y los negocios, en un año en el que la demanda internacional continúa mostrando señales de recuperación.

La venta de tiquetes hacia Colombia también crece

Como complemento a la expansión de rutas, un informe de ProColombia elaborado con datos de la herramienta IATA GAP —la base de venta de tiquetes aéreos más grande del mundo— confirma señales positivas para la conectividad aérea del país. La venta total de tiquetes hacia Colombia se ubicó en 325.788 pasajeros entre abril y junio de 2026, con un comportamiento al alza en varios mercados y ciudades frente al mismo periodo de 2025.

Barranquilla lidera el crecimiento entre las principales ciudades receptoras de turistas internacionales, con un aumento del 12,7% en la venta de tiquetes, al pasar de 8.629 pasajeros en el segundo trimestre de 2025 a 9.729 pasajeros en el mismo periodo de 2026, la variación positiva más alta entre las principales ciudades colombianas.

Estados Unidos se mantiene como el primer mercado emisor de tiquetes aéreos hacia Colombia, con un incremento del 4,2% frente al mismo trimestre de 2025, al pasar de 128.381 a 133.777 pasajeros, lo que consolida una participación del 41,1% sobre el total de la venta de tiquetes hacia el país. Bogotá y Medellín concentran cerca del 56% de estos viajeros, seguidos por Cartagena y Cali.

La venta de tiquetes desde España hacia Colombia también mostró un incremento del 5,1%, al pasar de 26.739 a 28.108 pasajeros, con Bogotá, Cali y Pereira como los principales destinos de los viajeros españoles. Por su parte, Brasil continuó su expansión sostenida hacia Colombia, pasando de 20.237 en el segundo trimestre de 2025 a 21.587 pasajeros en 2026, un incremento del 6,7%, tras haber crecido 18,6% en el mismo periodo de 2025 vs. 2024. São Paulo y Barueri concentran más del 60% de las agencias que venden tiquetes hacia Colombia en ese país.