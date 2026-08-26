Bomberos de Cartagena han atendido más de 200 incendios forestales en lo que va del año

​Ante el incremento constante de las temperaturas registradas en la ciudad por el Fenómeno de El Niño, el Cuerpo de Bomberos de Cartagena emite un llamado urgente a la ciudadanía para reforzar las medidas de prevención y evitar emergencias forestales. Entre enero y julio del presente año, la institución ha atendido un total de 203 emergencias relacionadas con conflagraciones forestales y de cobertura vegetal en diferentes sectores del distrito.

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​A esta cifra se suma un preocupante factor de riesgo recurrente: la quema incontrolada de basura satélite. Durante los primeros siete meses del año se han atendido 296 casos de basuras ardiendo a campo abierto, convirtiéndose en la causa indirecta más frecuente de incendios vegetacionales debido a los fuertes vientos y a la sequía extrema del suelo. El periodo más crítico se concentró entre los meses de marzo y abril, coincidiendo con los días de mayor radiación solar y temperaturas más elevadas.

​Para evitar la pérdida de flora local, proteger la fauna silvestre y prevenir emergencias que pongan en riesgo zonas residenciales, el Cuerpo de Bomberos reitera a la comunidad las siguientes recomendaciones clave:

​Cero quemas abiertas: Prohibir totalmente la quema de hojas secas, ramas, escombros o basuras en lotes baldíos, patios o zonas rurales.

​Manejo adecuado de residuos: Evitar arrojar elementos de vidrio, latas o envases plásticos en áreas con vegetación seca. La exposición directa al sol sobre estos materiales puede generar un efecto lupa que detona el fuego.

No arrojar colillas ni fósforos: Abstenerse de lanzar cigarrillos encendidos desde vehículos o mientras se camina cerca de maleza y pastizales.

Reporte e intervención temprana: En caso de detectar humo, fuego o personas realizando quemas no autorizadas, reportar de inmediato a la línea de emergencias del Cuerpo de Bomberos.

​La prevención de incendios forestales es una responsabilidad colectiva. Mantener las zonas verdes a salvo requiere del compromiso de cada habitante de Cartagena.