Bomberos de Cartagena han atendido más de 200 incendios forestales en lo que va del año
Uno de los principales es la quema incontrolada de basura satélite
Ante el incremento constante de las temperaturas registradas en la ciudad por el Fenómeno de El Niño, el Cuerpo de Bomberos de Cartagena emite un llamado urgente a la ciudadanía para reforzar las medidas de prevención y evitar emergencias forestales. Entre enero y julio del presente año, la institución ha atendido un total de 203 emergencias relacionadas con conflagraciones forestales y de cobertura vegetal en diferentes sectores del distrito.
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A esta cifra se suma un preocupante factor de riesgo recurrente: la quema incontrolada de basura satélite. Durante los primeros siete meses del año se han atendido 296 casos de basuras ardiendo a campo abierto, convirtiéndose en la causa indirecta más frecuente de incendios vegetacionales debido a los fuertes vientos y a la sequía extrema del suelo. El periodo más crítico se concentró entre los meses de marzo y abril, coincidiendo con los días de mayor radiación solar y temperaturas más elevadas.
Para evitar la pérdida de flora local, proteger la fauna silvestre y prevenir emergencias que pongan en riesgo zonas residenciales, el Cuerpo de Bomberos reitera a la comunidad las siguientes recomendaciones clave:
Cero quemas abiertas: Prohibir totalmente la quema de hojas secas, ramas, escombros o basuras en lotes baldíos, patios o zonas rurales.
Manejo adecuado de residuos: Evitar arrojar elementos de vidrio, latas o envases plásticos en áreas con vegetación seca. La exposición directa al sol sobre estos materiales puede generar un efecto lupa que detona el fuego.
No arrojar colillas ni fósforos: Abstenerse de lanzar cigarrillos encendidos desde vehículos o mientras se camina cerca de maleza y pastizales.
Reporte e intervención temprana: En caso de detectar humo, fuego o personas realizando quemas no autorizadas, reportar de inmediato a la línea de emergencias del Cuerpo de Bomberos.
La prevención de incendios forestales es una responsabilidad colectiva. Mantener las zonas verdes a salvo requiere del compromiso de cada habitante de Cartagena.